Doros Judit;

oktatás;Magyarország;Herman Ottó Gimnázium;menesztés;polgári engedetlenség;élőlánc;

2022-09-12 08:55:00

Felmentették a polgári engedetlenségben részt vevő igazgatóhelyettest, több mint ezer tüntető vont élőláncot a miskolci Herman Ottó Gimnázium köré

Ennyi fekete ruhás tüntető a Marsról is látszik – mondták többen is a helyszínen.

Több mint ezer fekete ruhába öltözött diák, szülő, nagyszülő, tanár, volt diák fogta körbe ma reggel 1/2 8-tól nyolcig a miskolci Herman Ottó Gimnázium épületét. Az ellen tiltakoztak, hogy a tankerület vezetője pénteken felmentette posztjáról Dezsőfi Györgyöt, az intézmény igazgatóhelyettesét, miután múlt hét hétfőn részt vett a miskolci tankerület elé szervezett polgári engedetlenségi mozgalomban, így tiltakozva a pedagógusok megalázóan alacsony bére és megbecsülésének hiánya miatt.

A felmentés után az iskola több mint 50 pedagógusa petícióban követelte, hogy vonják vissza az intézkedést, szolidaritásként pedig megszervezték a mai demonstrációt. E petíció szerint a Herman Ottó Gimnázium pedagógusai és dolgozói elutasítják, hogy Dezsőfi Györgyöt azért mentették fel, mert kiállt a tanárokért és a diákok érdekeiért, a magyar oktatás jobbításáért a polgári engedetlenségben. „Elkeserít és felháborít minket, hogy egy kiváló szakembert ezekért retorzió ér” – hangzik a szolidaritási nyilatkozat.

– Mi a Zrínyi gimnáziumban tanítunk, onnan is jöttek ide tanárok, diákok – mondta lapunknak Rácz József, az ottani intézmény matematika-informatika szakos tanára. Az ő intézményvezetőjük meglehetősen bölcsen előző nap egy körlevélben tájékoztatta a pedagógusokat és a diákokat, hogy a hermanos tiltakozó akció miatt várható torlódásra tekintettel a tanítás ezen a napon reggel 8 óra után 10 perccel kezdődik. Gyakorlatilag így lehetővé tette a hermanos akcióval szimpatizáló pedagógusoknak és diákoknak, hogy retorzió nélkül vegyenek részt az eseményen.

Hatalmas tapsvihart váltott ki, amikor a tüntetők láncolatában egyszer csak felbukkant a posztjáról felmentett igazgatóhelyettes, aki korábban bejelentette, hogy továbbra is tanítani szeretne. Ismerők és ismeretlenek fogták meg egymás kezét a hatalmas épülettömböt körbevéve, többeknek könnyeket csalt a szemébe, hogy rengetegen jelentek meg, és él még az emberekben a szolidaritás. Ennyi fekete ruhás tüntető mára a Marsról máshol is látszik – mondták többen is a helyszínen.

Reggel 8-kor a diákok oszlopba rendeződve indultak el az intézménytől a miskolci tankerület épülete felé, hogy ott átadják a több száz aláírással megerősített petíciójukat, amivel az igazgatóhelyettes felmentésének és az oktatás állapota ellen tiltakoznak.