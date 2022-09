P. L.;

Elapadt a jelentkezők száma a Magyar Honvédségnél, két és fél éve szinte senkit nem engednek kilépni

A túlterheltség és az alacsony bérezés miatt sokan inkább otthagynák a hadsereget, de olyan kevés az új ember, hogy szinte senkit nem engednek el.

Május végén módosított alaptörvényt a kormánypárti kétharmad, amelynek értelmében a kormány „szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa” esetén is elrendelhet veszélyhelyzetet, ezt az alkotmánymódosítás kihirdetése napján meg is tette, határozatlan ideig. A Magyar Honvédségben a veszélyhelyzet egyúttal felmondási tilalmat is jelent: eddig a koronavírusra hivatkozva volt gyakorlatilag tilos a kilépés, most a szomszédban dúló háború miatt. A túlterheltség és az alacsony bérezés miatt azonban nem vonzó a szakma, sokan kilépnének - számolt be róla a 24.hu egy neve elhallgatását kérő, honvédségi középvezetőre hivatkozva.

A lap forrását az idén év elején kiosztott hathavi fegyverpénz sem marasztalja már. „Képzelheti, hogy milyen lehet a morál a honvédelemnél, ahol akarata ellenére tartják ott az emberek egy részét” - fogalmazott.

A felmondási tilalom 2020 áprilisa óta tart. Előbb kormányrendeletben, majd törvényben is megtiltották, hogy hogy különleges jogrendben a hivatalos állomány tagjai lemondjanak a szolgálati jogviszonyukról, a szerződéses állomány tagjainak pedig lejárt szerződés esetén is maradniuk kell, hacsak nem közös megegyezéssel távoznak, ami azt jelenti, hogy az állományparancsnoknak hozzá kell járulnia ehhez, főtisztek esetén pedig a vezérkari főnöknek. A 24.hu forrása szerint azonban rendkívül ritka, hogy valakit elengednek, így próbálják a fluktuációt megállítani.

Mivel a parancsnokokon a forrás állítása szerint hatalmas a politikai nyomás, csak a legkülönlegesebb esetben engedélyezik a leszerelést, például, ha valaki a beteg családtagja ápolására hivatkozva kéri azt. A katonák elvágyódásának oka azonban leginkább a túlterheltség és az alacsony bérezés. A veszélyhelyzetben ugyanis megnövelték a szolgálatteljesítési kötelezettség idejét, ami így a korábbi heti 40-nel szemben elérheti a heti 60 órát is.

A Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztérium bő másfél hét alatt nem reagált a 24.hu vonatkozó kérdéseire.