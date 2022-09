P. L.;

pedagógusok;tüntetés;élőlánc;

2022-09-12 14:32:00

Egyre több iskola vállal szolidaritást a miskolci Herman Ottó Gimnázium felmentett igazgató-helyettesével

Tiltakoztak kollégáik megfélemlítése és a megalázó tanári bérek ellen.

Amint arról a Népszava már beszámolt, több mint ezer fekete ruhába öltözött diák, szülő, nagyszülő, tanár és volt diák fogta körbe ma reggel fél nyolctól nyolcig a miskolci Herman Ottó Gimnázium épületét. Az ellen tiltakoztak, hogy a tankerület vezetője pénteken felmentette posztjáról Dezsőfi Györgyöt, az intézmény igazgatóhelyettesét, miután múlt hét hétfőn részt vett a miskolci tankerület elé szervezett polgári engedetlenségi mozgalomban, így tiltakozva a pedagógusok megalázóan alacsony bére és megbecsülésének hiánya miatt.

Több más iskola is szolidaritását fejezte ki a menesztett igazgatóhelyettessel: az Eduline szerint a budapesti Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskolában hétfő délelőtt nyolc pedagógus kezdett polgári engedetlenségi akcióba. Dezsőfi György felmentése mellett természetesen a tanárhiány, az alacsony bérek és a sztrájkjog ellehetetlenítése miatt is tiltakoztak. Polgári elégedetlenségbe kezdett a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium és Technikum hat tanára is: az iskola kerítésére kitették „a sztrájk alapjog!” feliratot. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint bár közvetlenül csak néhányan voltak itt jelen, a tantestület többi tagja is támogatja az engedetlenkedőket.

A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárai és diákjai fekete ruhában állták körbe az iskola épületét a tanítás kezdete előtt - írja a 444. A Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium pedagógusai szintén fekete ruhában és élőlánccal tiltakoztak. A szintén budapesti Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Facebookon adott hírt arról, hogy szülők, tanárok és diákok alkottak élőláncot az iskola körül, így szolidarítva a menesztett Dezsőfi Györggyel.

Nem csak Budapesten tartottak szolidaritási demonstrációt. A nyugat.hu szerint a szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola főbejárata elé tucatnyi feketébe öltözött pedagógus állt ki hétfő reggel fél nyolckor, így tiltakozva a polgári engedetlenségben részt vevő kollégáik megfélemlítése ellen. Budakalászon, a Szentistvántelepi Általános Iskolában is szolidaritási megmozdulást helyeztek kilátásba a tanárok és a szülők.