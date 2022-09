nepszava.hu;

Miskolc;közoktatás;polgári engedetlenség;

2022-09-12 19:07:00

Felmentett hermanos igazgatóhelyettes: minden tanár elégedetlen

Dezsőfi György azt mondta, nem szeretne robot lenni a közoktatás rendszerében.

„Nekem igazából ez fájt a legjobban az egészben, hogy kilenc éve én azt gondolom, hogy nagyon jól végzem a helyettesi munkámat. Igyekeztem mindent a legjobb tudásom szerint elvégezni, és nagyon sok innovációt is szerettem végrehajtani ebben a munkában (....) az bánt a legjobban, hogy gyakorlatilag úgy érzem, mintha félrepöcköltek volna egy sakktáblán, tehát gyakorlatilag meg sem kérdeztek” - mondta el a Partizánnak adott interjújában a miskolci Hermann Ottó Gimnázium felmentett igazgatóhelyettese.

Dezsőfi Györgyöt azt követően érte retorzió, hogy részt vett az intézményben zajló polgári engedetlenségi akcióban.

Azt hangoztatta, a történtek fényében is újra megtenné, mert egyetért vele. Szólt arról levélről is, melyet péntek délelőtt kaptak a tankerületi központoktól az elmúlt napokban szervezett polgári engedetlenségi akcióban részt vevő pedagógusok, amelyben felszólították őket, hogy “a jövőben hasonló magatartástól tartózkodjanak”, mert a munkamegtagadás ezen formája “alapot ad a munkáltatói rendkívüli felmentésre”.

Erről azt mondta, „elég komolyan megfélemlítették most a kollégákat”, és ez a vezetőknek szóló üzenet, hogy ne álljanak mellé az ilyen kezdeményezéseknek. Úgy véli, minden iskolában ugyanazt a levelet adták kézbe a tanároknak. „Én azt gondolom, hogy nem a helyi tankerületekben írták ezeket a leveleket, hanem ezt fentről kapták meg a tankerületek és a tankerületi igazgatók adták át. A tankerületi igazgató írta alá, ez kétségtelen. Azt is el tudom képzelni, hogy kaptak egy levelet, a körlevélben beillesztették az elejére a kolléga nevét, meg a végére a tankerület igazgató nevét, a dátumot a tankerület igazgató aláírta és átadta” - ismertette, mi is történhetett. Dezsőfi György cinikusnak tartja azt, amikor a médiában csak az jelenik meg, hogy a tanároknak csak egy töredéke az elégedetlen.

- tette hozzá. Az oktatás jelenlegi működéséről pedig a következőket mondta: „van egy lánc, aminek van egy kezdőpontja, és egyre inkább azt látom, hogy ilyen robotizált emberek állnak ebben a láncban. Kap egy utasítást, végrehajtja, ad egy utasítást, a lánccal végrehajtja, és ez így megy végig a láncon. És aztán a láncban van egy hibás robot, ami nem jól működik, azt kiteszik, és betesznek egy másikat. És én nem akarok robot lenni”.

Mint ahogy lapunk is beszámolt róla, hétfő délelőtt több mint ezer tüntető demonstrált Miskolcon az igazgatóhelyettes felmentése ellen Miskolcon.