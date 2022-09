Juhász Dániel;

oktatás;

2022-09-12 19:54:00

"A kormányt nyilvánvalóan nem érdekli a tanárhiány, a tiltakozók büntetésében viszont eltökéltnek tűnnek"

A kormányzati fenyegetések ellenére újabb iskolák pedagógusai csatlakoztak a Tanítanék Mozgalom által meghirdetett polgári engedetlenségi hullámhoz, tanévkezdés óta legalább húsz intézményben döntött úgy a tantestületek kisebb-nagyobb része, hogy néhány órára vagy egész napra nem veszik fel a munkát.

Hétfőn a budapesti Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola nyolc tanára tagadta meg a munkavégzést, de már nemcsak a drasztikus tanárhiány, a megalázó bérek és a sztrájkjog ellehetetlenítése, hanem a polgári engedetlenségben részt vevő pedagógusok kirúgással fenyegetése - a tankerületi központok múlt pénteken levélben értesítették az érintetteket a lehetséges munkajogi következményekről -, valamint a miskolci Herman Ottó Gimnázium igazgatóhelyettesének felmentése miatt is tiltakoztak. A budakalászi Szentistvántelepi Általános iskolában egész múlt héten “engedetlenkedett” hat pedagógus, hétfőn viszont már újabb 16 kollégájuk döntött a munkabeszüntetés mellett. Több fővárosi és vidéki iskola tanárai, bár nem kezdtek polgári engedetlenségbe, fekete ruhába öltözve mentek be tanítani, így fejezve ki szolidaritásukat.

Tiltakozott a polgári engedetlenségben részt vevő pedagógusok központi megfélemlítése ellen a több mint 50 oktatási szervezetet tömörítő Civil Közoktatási Platform is. Mint írták, a polgári engedetlenség

A Tanítanék Mozgalom most keddre hirdette meg a polgári engedetlenségi hullám következő nagyobb fordulóját abban a reményben, hogy ezen a napon több iskola pedagógusai egyszerre, ugyanabban az időben szüntetik be a munkát. Törley Katalin, a mozgalom képviselője lapunknak úgy nyilatkozott, a tankerületektől érkezett fenyegető levél sokakat felháborított, ugyanakkor okozott egy kis bizonytalanságot is.

– Húsz-harminc embert nyilván nem fognak kirúgni egyszerre, de ha csak 3-4 kollégát elküldenek, az komoly gondokat okozhat egy iskolában. A kormányt nyilvánvalóan nem érdekli a tanárhiány és a feladatellátási problémák, a tiltakozók büntetésében viszont eltökéltnek tűnnek, így nekünk kell elgondolkodni azon, ha beváltják a fenyegetéseiket, az milyen hatással lesz az iskoláinkra – mondta Törley Katalin. Hozzátette: ő mindenképp folytatja a polgári engedetlenséget, mert a törvényileg korlátozott sztrájkot továbbra sem tartja érdekérvényesítésre alkalmasnak.

A Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete ennek ellenére gördülő sztrájkot hirdetett, amit a törvény “kiskapuinak” kihasználásával szerveznének meg: például a sztrájk alatt kötelezően megtartandó órákat más napokra is át lehet helyezni, így a munkabeszüntetés napján nem kellene tanítani. A sztrájk szervezése ezen a héten zajlik, és leghamarabb szeptember 19-én kezdődhet a csatlakozó intézményekben.