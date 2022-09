P. L.;

2022-09-14 14:49:00

Két és fél perccel a határidő előtt csapott le a bébi polgármester a kilakoltatott család házára

Előtte senki nem licitált a házra, ha a polgármester nem teszi meg az utolsó pillanatban, úgy a bajban lévő család fél év haladékot kaphatott volna.

Amint arról korábban lapunk is beszámolt, jelentős ingatlanvagyon mellett érezte úgy a Veszprém megyei, 241 lelket számláló Béb polgármestere, Brunner Imre, hogy meg kell szereznie a faluban egy négygyerekes család házát, amelyet a végrehajtó elárverezett. Az RTL Klub Házon kívül című műsorának megszólaltak a kilakoltatott szülők.

A felségem tizenhat, én tíz évig éltem itt. Sajnos harminc nap leforgása alatt itt kellett, hogy hagyjuk - mesélte a televízió stábjának Lugosi György.

A házat még az első férjével közösen vette svájci frank alapú hitelből a gyerekek édesanyja, volt férje pedig a válásuk után sem a törlesztőrészleteket, sem a gyerektartást nem fizette. A jövedelméből sem lehetett levonni a tartozásokat, mert ha dolgozott, azt is feketén tette. Később a 2,7 millió forintos, évek alatt összegyűlt elmaradt gyerektartást is a házra terhelték. Időközben Berki Mónika, az édesanya második házasságából megszületett negyedik gyermek, s új férjével az utolsó utáni pillanatig azt hitték, hogy a volt férj tartozásai miatt nem eshet bántódásuk. Amikor kiderült, hogy mégis nagy a baj, a polgármesterhez fordultak segítségért, Brunner Imre azonban nemleges választ adott. Ez már csak annak fényében is érdekes, hogy tudták, a bébi polgármesternek van a faluban még egy ingatlanja, ami üresen áll.

A család ekkor felajánlotta, hogy megpróbálják valahogy részletekben törleszteni az ekkor már 10 millió forint körül járó tartozást, de már késő volt, a házat árverésre bocsátották. Az utolsó reményt az jelentette, hogy nagyon sokáig egyetlen licitáló sem akadt, ugyanis ha nincs licitáló, úgy a család fél év haladékot kaphatott volna a helyzet rendezésére. A családfő 12 óra 57 perckor, a határidő lejárta előtt három perccel megnézte, hogy van- licitáló. Nem volt, így megnyugodtak.

A szülők kétségbeesetten hívták fel a településvezetőt, aki azonban minden elől elzárkózott. „Megkérdeztük, hogy mit szeretne a házzal. Tudunk-e maradni? Hogy visszavásárolhatjuk-e tőle. Mindenre azt mondta, hogy nem. És akkor a férjem mondta neki, hogy valami haladékot szeretnénk kérni, és ő erre is azt válaszolta, hogy nem” - mesélte Berki Mónika.

Brunner Imre a sajtónak sem óhajt nyilatkozni. Pedig a kilakoltatott családdal ellentétben neki finoman szólva sincsenek anyagi gondjai: a K-Monitor közérdekű adatigényléssel kikérte a legutóbbi vagyonnyilatkozatát, amelyből kiderült, a polgármesternek 2022 januárjában két háza, nyolc egyéb ingatlana, valamint 3 és fél millió forintos megtakarítása volt.

Nem mellékesen egyéb furcsaságok is vannak az ügyben, ugyanis kiderült, a bébi polgármester röhejesen alacsony összegért vette meg a kilakoltatott család házát. Az ingatlanra már hárommillió forinttól lehetett licitálni, a licitárat pedig az önkormányzat állapította meg. Azon túl, hogy ingatlanközvetítőknél nem találni 15 millió forintnál olcsóbbat a környéken a hasonló állapotú és méretű eladó házak közül, a hárommilliós összeg gyanúsan kis különbséget mutat a polgármester megtakarításához viszonyítva.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya megerősítette, hogy hivatali visszaélés miatt nyomoznak ismeretlen tettes ellen, ennél többet azonban nem árultak el.

A család kilátástalan helyzetbe került, jelenleg a szomszéd faluban élő sógornőjüknél húzták meg magukat átmenetileg. Két idősebb gyermekük már dolgozik, abban reménykednek, hogy néhány év alatt három keresetből talán már össze tudnak gyűjteni annyit, amennyi az újrakezdéshez kell. Nem könnyíti helyzetüket az sem, hogy a jogrend és az empátia sajnos gyakorta köszönőviszonyban sincs egymással: a Házon kívül stábjának Nagy Natália, az Utcajogász Egyesület jogásza ismertette, hogy ha esetleg beigazolódna a bűncselekmény és vádat emelnének Brunner Imre polgármester ellen, a család akkor sem kaphatná vissza az otthonát.