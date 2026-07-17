„Nehezen lenne érthető, ha a szívhangrendelet kapcsán megvalósuló szakmai egyeztetésből éppen a legfőbb érintettek, a nők és képviselőik maradnának ki” – írta közös, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek címzett levelében 18, a nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó, páciensi, szülői és más érdekvédelmi civil szervezet és szakértő.
Ha lassan is, de kezd vége lenni az egészségügyben dolgozókra kényszerített szájzárnak. Podcast.
A szívhangrendelet eltörlését javasolta az Egészségügyi Szakmai Kollégium Szülészet és Nőgyógyászat Tagozata Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. A testület szerint a végrehajtás „etikai alapja” vitatható.
Hegedűs Zsolt parlamenti interpellációra adott válaszáról szóló Facebook bejegyzése néhány óra alatt csaknem ezer kommentet generált.
Az egészségügyi miniszter négy év múlva is szeretne táncolni, ha nyer a Tisza párt és ha sikerül az egészségügyet fejlődési pályára állítani.
Meichl Frida a szabad döntés fontosságát hangsúlyozza alkotásában és a Népszavának adott interjújában is.
Az amerikai legfelsőbb bíróság 2022-ben hatályon kívül helyezte a szövetségi szintű abortuszjogot 1973 óta biztosító Roe kontra Wade ítéletet. A szövetségi államok törvényhozása azóta szaporodó tilalomfákat és társadalmi megosztottságot hozott.
A hormonális fogamzásgátlás minél széleskörűbb elterjesztése lehet az igazi megoldás.
Kereszty Éva jogász szerint nem változott semmi az abortusz engedélyeztetési eljárásában az úgynevezett szívhang-rendelettel. Ennek ellenére a szeptemberi jogszabály módosítás erős indulatokat váltott ki. Különösen azért, mert a kiadását semmilyen érdemi konzultáció nem előzte meg. A Magyar Orvosi Kamara most magára vállalta, hogy a témában érdekelteket összeereszti egy térbe, hogy legalább utólag lehetőséget adjon a nyílt vitára.
Itt a Népszava podcast-sorozata, a Hol élünk? 12. adása.
A sokat vitatott rendelet célja és értelme felől a kormányhivatal is bizonytalan.
Az abortusz-törvény szerint az orvos szerepe a terhesség-megszakítással összefüggő döntési folyamatban a terhesség tényének megállapítására szorítkozik. Ezt a kötelességet bővítette ki most a belügyminiszter – hívta fel a figyelmet lapunknak a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) magánszféraprojektjének szakértője.
Az MSZP szerint a „nehéz helyzetben lévő kismamák érzelmi pressziója” az abortusztörvény szigorítása, a Mi Hazánk Mozgalom örül és azt mondja, bár csak minden javaslatukat megvalósítaná a Fidesz.
Az Amnesty International Magyarország szerint a fejlemény aggasztó.