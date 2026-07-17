„Szörnyűség, hogy a megerőszakolt áldozatokkal is szívhangot kell hallgattatni” - Aggályok az egészségügyről szóló törvény módosítása körül

Kereszty Éva jogász szerint nem változott semmi az abortusz engedélyeztetési eljárásában az úgynevezett szívhang-rendelettel. Ennek ellenére a szeptemberi jogszabály módosítás erős indulatokat váltott ki. Különösen azért, mert a kiadását semmilyen érdemi konzultáció nem előzte meg. A Magyar Orvosi Kamara most magára vállalta, hogy a témában érdekelteket összeereszti egy térbe, hogy legalább utólag lehetőséget adjon a nyílt vitára.