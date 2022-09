nepszava.hu;

Navracsics Tibor;uniós források;Brüsszel;

2022-09-17 08:38:00

Navracsics: vannak tagállamok, ahol rosszabb a közbeszerzési rendszer átláthatósága, mint Magyarországon

Azt azonban nem mondta meg, melyek ezek az országok.

Ma már azt látom, hogy amikor a bizottsággal tárgyalunk, akkor sok esetben egyik hétről a másikra változik az álláspontjuk. Egyes már kitárgyalt dolgokkal kapcsolatban újra megnyitnak ügyeket, új ügyeket hoznak be. Ez a bizalom hiányzik nyolc éve valamilyen oknál fogva - jelentette ki a területfejlesztési miniszter a Hír TV péntek esti adásában.

Navracsics Tibor jelezte, szeretné ezt a bizalmat helyreállítani, amin azonban sokat kell dolgozni. Emlékeztetett, hogy amikor 2010 és 2014 közt már miniszter volt, akkor meglehetősen sokat tárgyalt a Bizottsággal az igazságszolgáltatás reformja és médiatörvény ügyében, s ekkor le tudták zárni a vitás kérdéseket. Akkor volt egy olyan „alap bizalom”, amely lehetővé tette azt, hogy megállapodjunk. A Bizottság is pontosan tudta, hogy mit kér, mi is pontosan tudtuk, hogy mit kérünk, kompromisszumot tudtunk kötni és együtt tudtunk lépni, le tudtuk zárni ezeket az ügyeket - ismertette.

Mint korábban lapunk is beszámolt róla, vasárnap dönt az Európai Bizottság (EB) a Magyarországgal szemben elindított jogállamisági eljárás folytatásáról. Az uniós testület várhatóan pénzügyi szankciót javasol majd, amiért a kormány nem adott megfelelő válaszokat az uniós támogatásokkal elkövetett korrupcióval kapcsolatos aggodalmaira.

Erről szólva kifejtette, a magyar kormány is csak az újságból értesült a vasárnapi ülésről, bár számára nem olyan egyértelmű, hogy az Európai Bizottság elutasítaná a magyar ajánlatot. Ezt követően azzal folytatta, kérdés, hogy ez a szigor arányban áll-e azzal, amit Magyarország esetében felrónak.

magyarázta a miniszter, noha konkrét országokat nem említett meg és a kormánypárti tévé műsorvezetője sem tartotta fontosnak valamiért a visszakérdezést. Navracsics Tibor jelezte, Magyarország komolyan gondolja saját vállalásait, „nincs szükség szankciók bevezetésére.”

Kitért arra is, hogy reményei szerint az év végén aláírják ezeket a megállapodásokat, s 2023 elején már jöhetnek is az uniós források. Mi kezdettől fogva azt mondtuk, hogy kompromisszumkészek vagyunk. Azok is vagyunk, és végrehajtjuk a vállalásainkat és meg fogjuk szerezni az uniós forrásokat - jelentette ki a fideszes politikus.