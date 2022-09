P. L.;

Hodász András;katolikus egyház;Erdő Péter;felmentés;

2022-09-19 09:37:00

Saját kérésére felmentette Hodász Andrást a papi szolgálat alól Erdő Péter

A népszerű katolikus pap hosszú ideje küzd lelki problémákkal.

„Ma megtartottam utolsó miséimet. Erről most itt többet nem írnék, és titeket is kérlek, amennyiben lehet NE írjatok, NE hívjatok, most elcsendesedésre és nyugalomra van szükségem” - írta 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában Hodász András római katolikus pap, az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia plébánosa.

Az elsőként a hvg.hu által észrevett bejegyzés szerint Hodász Andrást saját kérésére mentette fel a papi szolgálatok alól Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. A plébános közölte, a közösségi médiában tanúsított aktivitásából is visszavesz. „Ha tehetitek, inkább imádkozzatok értem, az mindig jól jön. Köszönöm!” - fogalmazott.

Hodász András elsődlegesen Papifrankó című YouTube-csatornájával vált ismertté, ebben számos témával foglalkozott, az egyház tanításainak ismertetésétől könyv- és filmkritikákon át a vallást is érintő közéleti kérdésekig. Közvetlen, barátságos stílusa és a témák könnyen befogadható tálalása hamar népszerűvé tették, a kormányzati propaganda azonban később kipécézte magának, miután kiderült, hogy bizonyos közéleti kérdésekben nem azonosul a kormánypárti narratívával: többször bírálta például az oktatási rendszert, LMBTQ-kérdésben pedig úgy vélekedett, hogy az elmagányosodás, a tömeges depresszió, a szorongás talán nagyobb problémái is lehetnek a fiatalságnak, mint a „meleglobbi”. Sőt, februárban egy Veiszer Alindának adott interjúban azt is kifejtette, hogy számára Márki-Zay Péter szimpatikus és személyében hitelesnek tűnik. Ezt azt követően mondta, hogy az ellenzéki összefogás akkori miniszterelnök-jelöltje január végén ellátogatott hozzá egy szentmisére.

Ebben az interjúban beszélt részleteiben lelki problémáiról is: elárulta, antidepresszánsokat kénytelen szedni. Úgy fogalmazott, dől rá a feszültség mindenhonnan, „néha ez az oldal haragszik, néha az az oldal, néha fentről haragudnak, néha lentről”, a „fentet” firtató kérdésre leszögezte, hogy nem Ferenc pápa haragszik. Azt is elmondta ugyanakkor, hogy szokta érezni, hogy az egyházban is büszkék rá: mutogatnak, „te beszélj, mert akkor jönnek a fiatalok”. Élesen bírálta a jelenleg érvényben lévő oktatási rendszert: bűnének tartotta a leterheltséget, a magányt, az izolációt és a családi kapcsolatok széthullását is, bár hozzátette, hogy ezek egy részéért persze más tényezők is felelősek, mint például a mobileszközök.

A kormányzati támadások egyre sokasodtak, Trombitás Kristóftól Jeszenszky Zsoltig a NER szellemi nehéztüzérségének számos tagja kezdett uszításba ellene. Márciusban jelentette be, hogy leállítja Papifrankó című YouTube-csatornáját, ezzel kapcsolatban utolsó cseppként azt jelölte meg, hogy Bayer Zsolt is nekirontott. A katolikus pap akkor közölte, Magyarországon az elmúlt években nagyon rossz irányba ment a közbeszéd, csak fekete és fehér létezik, és a szekértáborok világában alapelvvé vált, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. „Az online bullying és online lincselés világa képes sebeket okozni: a Bölcsesség könyve úgy fogalmaz, hogy az ostor csak a bőrt tépi fel, de a bántó szó a csontot töri össze” - fogalmazott.

Hodász András atya ezt követően még folytatta papi szolgálatát, sőt, közéleti téren sem vált teljesen inaktívvá, szeptemberben még például részt vett a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom pilismaróti szabadegyetemén, ahol „Az egyház feladata a jelenlegi politikai helyzet miatt kialakult társadalmi szakadék megszüntetésében” címmel tartott előadást.