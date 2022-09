P. L.;

Európai Unió;Donáth Anna;uniós források;Orbán-kormány;Cseh Katalin;Gyöngyösi Márton;Ujhelyi István;

2022-09-19 08:15:00

Donáth Anna: a kormány meg fogja kapni az uniós pénzeket, nem fog megrendülni a NER

Véleményezték az ellenzéki európai parlamenti képviselők az Európai Bizottság döntését. A Momentum korábbi elnöke igyekezett eloszlatni azokat az illúziókat, melyek szerint a brüsszeli testülettől kell várni a NER megdöntését.

Illúzióoszlató Facebook-bejegyzéssel jelentkezett a momentumos Donáth Anna annak vonatkozásában, hogy - amint arról lapunk is beszámolt - az Európai Bizottság 7,5 milliárd euró, nagyjából 3000 milliárd forintnyi felzárkóztatási támogatás megvonását javasolja Magyarországtól, amennyiben az Orbán-kormány november 19-ig nem teljesíti a Brüsszelnek tett ígéreteit a korrupció letörésére a jogállamisági eljárás keretében.

A Momentum európai parlamenti képviselőjének értékelése szerint az Európai Bizottság hagyott menekülőutat az Orbán-kormánynak: ha két hónap alatt teljesíti a vállalásait, akkor eltekintenek a büntetéstől.

Hozzátette, az Európai Bizottság gyengekezűségén nem érdemes szörnyülködni, hiszen „nem az EU fogja helyettünk megdönteni a NER-t”. A sokkal nagyobb probléma szerinte inkább az, hogy továbbra sem tudni pontosan, mikor érkeznek meg az uniós források, pedig a magyar államkassza üres, a gazdaság leállt, így nagy szükség lenne ezekre a pénzekre. „A kormány felelőtlen és teljesen feleslegesen kiprovokált harca miatt lassan mi vagyunk az egyetlen európai ország, ahová még egyetlen fillér nem érkezett ezekből a pénzekből” - közölte. Az eddigi huzavona alapján arra számít, hogy akár a jövő év végéig is eltarthat, mire Magyarország pénzhez jut.

„A magyar kormány egyik történelmi bűne, hogy az ország gazdaságát súlyosan függővé tette az EU-s pénzektől. A másik történelmi bűne pedig, hogy ahelyett, hogy biztosította volna ezek beáramlását, értelmetlen harcával akár évekre is megfosztotta Magyarországot sok ezer milliárd forint EU-s forrástól. Ne jöjjenek hát magyarázkodással, mert nincs mit megmagyarázni. Nagy bajban vagyunk, és ezt ők is pontosan tudják. Ezért most egyetlen dolguk maradt: használják ki a rendeleti kormányzásuk adta lehetőségeiket, és ne két hónap, hanem legfeljebb két hét alatt teljesítsék a Bizottság feltételeit, és gyorsítsák fel a pénzek megérkezését. Mert mostantól végképp nem maradt kire mutogatniuk. Minden nap késlekedés az ő lelkükön szárad” - írta Donáth Anna.

Momentumos párttársa, Cseh Katalin másmilyen hangvételű, bár tartalmát tekintve hasonló bejegyzést tett közzé. Ő az Európai Bizottság látszatkeménykedését nem hangsúlyozta ki, ellenben ugyancsak arra hívta fel a figyelmet, hogy a huzavona még hónapokig folytatódni fog, a válság legjavát pedig az uniós források nélkül kell átvészelnie Magyarországnak. Hozzátette, a maguk részéről továbbra is azért dolgoznak, hogy az uniós források közvetlenül az iskolákat, kórházakat, valamint a munkahelyteremtést segítsék. Állítása szerint közvetlenül szeretnének forrást biztosítani az önkormányzatoknak.

A jobbikos Gyöngyösi Márton bejegyzésében továbbra is mást sugallt. „Eddig tartott a következmények nélküli lopás, az Európai Bizottság döntött: nem hisz Orbánéknak” - írta. Szerinte nagy esély van arra, hogy 3000 milliárd forintot végleg elveszít Magyarország. Novemberig pedig biztosan nem történik meg az EU-s pénzek kifizetése, amire pedig az országnak nagy szüksége lenne.

„A Jobbik szerint ideje lenne, hogy az EU különbséget tegyen a tolvaj Orbán-rezsim és a magyarok között. Orbánék ellen jöjjenek a szankciók, a magyaroknak viszont juttassuk el közvetlenül az őket megillető uniós forrásokat!” - írta a Jobbik elnöke.

A szocialista Ujhelyi István rövid bejegyzésében annyit közölt: „Egy ilyen brüsszeli ítélet után, minden tisztességes kormány lemondana és bocsánatot kérne a hazájától az elkövetett bűnökért.”