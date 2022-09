nepszava.hu;

2022-09-21 09:21:00

Nem vonatkozik az MNB-re a legfeljebb 18 fokos hideg, de van ígéret, hogy majd csökkenteni fog

Nem vett részt a fűtési rendelet megalkotásában.

Nem vonatkozik a jegybankra a kormányzati szigorítás, amelynek értelmében az állami intézmények túlnyomó többségében legfeljebb 18 Celsius-fok lehet a fűtési szezonban – derül ki a kormányrendeletből, amelyet a Telex vett észre. A tényt a jegybank megerősítette a portál kérdésére.

E szerint a 2. paragrafus (2) bekezdésének c) pontja értelmében „a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság”

A portál a jegybankot és Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtófőnököt is megkereste azzal kapcsolatban, hogy ki kezdeményezte az MNB kivételezett helyzetét ebben a szabályozásban. Kérdéseikre az MNB-től kaptak választ, ebben a jegybank megerősítette, hogy „az érintett Korm. rendelet hatálya nem terjed ki a jegybankra”. Válaszuk szerint

Kérdezték azt is, hogy a jegybanknál hány Celsius-fokos hőmérsékletet terveznek a fűtési szezonban, és ezzel mennyi fűtési energiát spórolnának meg az előző évhez képest, illetve azt, hogy az MNB-re is kiterjed-e a 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentési kormányzati elvárás. Előbbi kérdésre számokat nem közöltek, és utóbbira sem adtak egyértelmű választ, csak azt írták, hogy az MNB „természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű feladatai ellátását a legoptimálisabb energiafelhasználás mellett teljesítse”, illetve az, hogy „az MNB önkéntesen saját energiahatékonysági- és takarékossági programot alakított ki és működtet”. Ennek a programnak a része a hőmérséklet csökkentése is (továbbá például a napelemek telepítése vagy a légkezelők, a fűtési és hűtési rendszerek működésének optimalizálása, csökkentett üzemmódú használata). Megjegyzik, hogy a jegybanknak „évek óta követett környezetvédelmi céljai” vannak, és azoknak „hosszú távon és fenntartható módon” eleget is tesz.