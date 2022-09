Gulyás Erika;

2022-09-21 07:15:00

„A 180 ezer forintos nettó fizetésből képtelenség kiadni 120 ezret a gázra, villanyra, s mellette etetni, ruházni a gyerekeket”

Ha az Orbán-kormány kész bármibe beavatkozni a veszélyhelyzetre hivatkozva, az állami tulajdonban lévő MVM-et is rákényszeríthetné az önkormányzatoknak elviselhető árképzésre - véli az MKKSZ elnöke.

Teljes képtelenség, amit a kormány elkövet a saját alkalmazottjaival szemben – így reagált lapunknak a hétfő éjszaka megjelent kormánydöntésre a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke.

A kabinet ugyanis a veszélyhelyzetre hivatkozva nemcsak arra kényszeríti őket, hogy maximum 18 fokos irodákban és intézményekben dolgozzanak egész nap, hanem még a munkavédelmi törvényben ilyen helyzetben előírt védőitalt, a meleg teát is sajnálja tőlük. Boros Péterné szerint

A szakszervezethez érkező panaszok arra hívják fel a figyelmet: a közintézmények egy részében régi és így pazarló a fűtési rendszer, az pedig közismert, hogy az önkormányzatok már most intézménybezárásokra készülnek, nem tudják kifizetni a sokszoros áron kínált gázt és áramot. Az MKKSZ információi szerint

Hasonló a helyzet az idősek nappali klubjaival is. Ezért követelik az érdekvédők, hogy még időben emelje meg legalább öt hónapra a kormány a munkanélküli segély időtartamát, mert nem maradhatnak jövedelem nélkül családok a legnehezebb időszakban.

Az MKKSZ azt is próbálja felmérni, hogy érinti a tagságot a rezsiemelés. Boros Péterné lapunknak kiemelte, hogy a családi házban élőktől sorban jönnek vissza olyan kérdőívek, amelyek szerint

A szakszervezeti vezető úgy véli,

Az MKKSZ elnöke szerint hiba a hatalom részéről életidegen helyzetbe kényszeríteni a lakosság egy részét, mert ha az állampolgárok és az önkormányzatok is csődbe mennek, akkor Magyarország is csődbe jut. Ez a kormány felelőssége, mert függetlenül a körülményektől az ő politikája vezet idáig, s a következményeit mérlegelnie kell Orbán Viktornak is – fogalmazott.

Ezért is érthetetlen, hogy még mindig nem akar tárgyalóasztalhoz ülni a Fidesz-kormány az érdekvédőkkel, hogy legalább megismerje a települési vezetők és a szakszervezetek javaslatait. Az MKKSZ korábban a magas infláció miatt levélben kért 20 százalékos béremelést a közszolgálati dolgozóknak több minisztertől, a válaszadás határideje pénteken jár le. Augusztus végén még a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) szeptemberi összehívására kaptak ígéretet, az utóbbi napokban azonban már olyan információkhoz jutottak, hogy talán október elején lehet tárgyalás.