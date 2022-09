nepszava.hu;

kata;Momentum Mozgalom;Alkotmánybíróság;ellenzék;

2022-09-21 16:47:00

Alkotmánybírósághoz fordul az ellenzék a kata-törvény módosítása miatt

Kérdés persze, milyen döntés várható, ugyanis a testületben kizárólag a Fidesz emberei ülnek.

„Idén nyáron négyszázezer ember életébe rondított bele az Orbán-kormány egyik napról a másikra a kata-törvény módosításával. Futárokat, tanárokat, virágkötőket, ingatlanosokat, vállalkozókat, informatikusokat, írókat és még sokan másokat bélyegeztek hirtelen adócsalónak, csak azért, mert ők a katás vállalkozási formát választották” - jelentette ki a Momentum elnöke egy szerdán közzétett videójában.

Gelencsér Ferenc az Alkotmánybíróság épülete előtt állva azt mondta, a kormány 24 óra leforgása alatt emelte meg ezeknek az embereknek drasztikusan az adóköltségeit azért, hogy visszategyék azokat a pénzeket az államkasszába, amiket a választások előtt elszórtak. Azt hangoztatta, nekik mint ellenzéki pártnak kötelességük minden eszközt megragadni annak érdekében, hogy megpróbálják csökkenteni annak a gazdasági és szociális válságnak a következményeit, amelyet az Orbán-kormány idézett elő.

Százezreket fosztottak meg a felkészülési időtől. Az adóév közben alapvetően és lényegesen változtatták meg az adózási szabályokat. Vállalkozók százezreit fosztották meg a kiszámítható vállalkozás biztonságától. Indokolatlan és szükségtelen megkülönböztetést vezettek be - vélekedett. Megjegyezte, ugyan szükséges volt a kata szabályainak korrekciója, ám szerinte rendelkezésre álltak egyszerűbb, alkotmányos és az érintettek számára biztonságos megoldások is. „Reméljük, hogy az alkotmánybírák is arra a belátásra jutnak, hogy ez a törvénymódosítás alkotmányellenes, és megsemmisítik” - zárta mondandóját Gelencsér Ferenc.