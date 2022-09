nepszava.hu;

2022-09-21 19:51:00

Belügyminisztérium: a jogszabályi előírás és a józan ész szerint kell fűteni az iskolákban

Az rejtély, ez pontosan hány fokot jelent.

„Fűtési időszakban a fenntartó határozza meg a hőmérsékletet a vonatkozó jogszabályi előírásra és a józan észre tekintettel” - ezt válaszolta a Belügyminisztérium az ATV Híradónak arra a kérdésére: van-e felső korlátja annak, hogy hány fok lehet az iskolákban.

A csatorna megjegyzi, a kormányrendelet szerint legalább 18 illetve legalább 20 foknak kell lenni az oktatási intézményekben attól függően, hogy 14 év alattiak vagy felettiek járnak oda. Válaszukból az is kiderül, a fenttartó tankerület meghatározhatja azt, hány fok lehet a tantermekben, de be kell tartaniuk azt a jogszabályt, ami a minimumhőmérsékletről, vagyis a 18-20 fokról rendelkezik.

Két pedagógus érdekképviselet is nyilatkozott az ATV-nek, akik azt mondták, lesz olyan tankerület, ahol az anyagi lehetőségek olyanok, hogy magasabb hőmérsékletre is fel tudják fűteni az intézményeiket, de lesz olyan is, ahol csak a törvényi minimumot, vagyis a 18-20 fokot tudják biztosítani.