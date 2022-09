nepszava.hu;

2022-09-21 18:56:00

Kövér László még mindig nem engedi Hadházynak letenni az esküjét

Noha hétfőn két jobbikos is megesküdhet, neki ezt egyelőre nem teszi lehetővé a házelnök.

Tovább blokkolja Hadházy Ákos eskütételét Kövér László - derül ki a Momentum Mozgalom elnökének szerda délutáni Facebook-posztjából.

Gelencsér Ferenc arról tájékoztatott, hogy a házbizottság szerdai ülésén a házelnök arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Jobbik két új parlamenti képviselője leteheti esküjét és átveheti a mandátumát.

A párt értékelése szerint ezzel Kövér László durván korlátozza Hadházy Ákos jogait, a történteket egyértelmű jogfosztásnak tartják. Egyúttal követelték, hogy a politikus letehesse esküjét.

Kedden az igazságügyi bizottság egyébként egy olyan eseti állásfoglalást fogadott el, melynek értelmében a jövőben akár a mandátumát is elveszítheti az a képviselő, aki úgymond „önhibájából” nem jelenik meg az alakuló ülésen. Lapunknak még a testület kereszténydemokrata elnöke is azt nyilatkozta, számára is úgy tűnik, hogy az elfogadott állásfoglalás alapján Hadházy Ákos mihamarabb le fogja tudni tenni esküjét.