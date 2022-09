T.A.;

akkumulátorgyár;Győrszentiván;civil szervezet;

2022-09-21 19:29:00

Nem csitul a tiltakozás a győri ipari park bővítése ellen

Hétfőn a győri polgármesteri hivatal elé szervezett tüntetésen, kedden lakosság fórumon fejezték ki tiltakozásukat a szentiváni lakosok a házaiktól mintegy egy kilométerre levő ipari park bővítése ellen.

A civil szervezetek és a hozzájuk csatlakozó lakosok ellenállását az váltotta ki, hogy a meglevő háromszorosára bővülő telep miatt közel 4 millió négyzetméter jó minőségű termőföldet betonoznának le, arról nem is beszélve, hogy a kitűzésről határozó kormányrendelet szerint jelentős mértékben zavaró hatású ipari övezet jönne létre. Ez akár akkumulátorgyár telepítését is lehetővé tenné, ám a levegőszennyezésből, zajból, megemelkedett közúti forgalomból és az ezek okozta betegségekből már amúgy is elege van az aláírásával tiltakozó 5585 lakosnak, azaz a városrész háromnegyedének.

A keddi lakossági fórumot szervező két helyi civil szervezet remélte, hogy válaszokat kapnak kérdéseikre Dézsi Csaba András polgármestertől, Nagy István agrárminisztertől, netán Lázár János építési és beruházási minisztertől, vagy legalább a térség országgyűlési képviselője, Simon Róbert Balázs ad felvilágosítást a készülő beruházásról, a most induló kisajátításokról. Miután egyikük se ment el, a város jegyzője, a terület önkormányzati képviselője és a kormányhivatal néhány felelős vezetője próbált válaszolni a megjelent mintegy 1000 helyi lakos kérdéseire - tájékoztatta lapunkat Szabó Andrea, Szentiváni Öko Szeglet Egyesület elnöke.

Szerették volna tudni, hogy kizárható-e teljes bizonyossággal, hogy akkumulátorgyárral kapcsolatos tevékenység érkezik a település mellé. Miért van szükség munkahelyteremtő beruházásra Győrben, amikor gyakorlatilag nincs munkanélküliség? Vizsgálták-e ezt egyáltalán a terület kijelölése előtt? Miért nem peremfeltétele az övezeti átsorolásnak a környezeti hatásvizsgálat? Miért kell jó minőségű termőföldet lebetonozni, különösen, hogy azon most is aktív gazdálkodás folyik? Egy győr-szabadhegyi felszólaló arra utalt, hogy az ügy nem csak a helyieket érinti. A válaszokból hamar kiderült, hogy