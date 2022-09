Marnitz István;

gáz;olaj;gáztárolók;olajtároló;

2022-09-22 08:00:00

Már gyűlik a különleges gáz, nem kizárt, hogy a télen hozzá kell nyúlni a biztonsági tartalékokhoz

Miközben Szijjártó Péter még mindig adós a fűtőanyag-beszerző körútjának eredményével, a háttérben már megindult az új gázkészlet felhalmozása.

Már megkezdődött az úgynevezett különleges földgázkészlet betárolása – közölték megkeresésünkre az ország biztonsági energiatartalékainak felhalmozásával foglalkozó Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetségnél (MSZKSZ). A szervezet előzetesen megkötötte az állami MVM jogszabályban kijelölt kereskedő-leányvállalatával a vonatkozó keretmegállapodást, illetve a szállítási szerződést – tudtuk meg Bártfai Béla vezérigazgatótól. A szövetség a különleges földgázkészletet a rendeletben meghatározott mérték és anyagi forrás erejéig halmozza fel – tették hozzá.

Az MSZKSZ a november 1-i határidőre - szintén az MVM-cégtől - a jogszabályban előírt, 1,2 milliárd köbméterig visszapótolja az ország "normál" biztonsági gázkészleteit is. Az országos üzemanyagellátási zavarok enyhítése végett, július végén felszabadított, 184 millió liter biztonsági gázolajat jövő márciusig kell pótolni, amire épp tegnap írtak ki pályázatot. Az OMV pedig a schwechati finomító balesete miatt számukra biztosított benzin- és dízelkészletek visszatöltésére ez év végéig kapott haladékot.

Az új, különleges gázkészlet július végi jogszabályában rögzített, körülbelül 740 millió köbméteres mennyiségnek az szab határt, hogy az állam e célból legfeljebb 1,85 milliárd eurós, az MSZKSZ által felveendő hitel visszafizetésére vállal garanciát – közölte megkeresésünkre a vezérigazgató. Az MVM szállításai folyamatosak, alkalmazott díjai pedig a tőzsdei árakhoz igazodnak – tette hozzá. (A forrás mai árfolyamon mintegy 740 milliárd forint, köbméterenként tehát hozzávetőleg ezer forint. Az – európaihoz hasonlóan - rendkívül hullámzó hazai gáztőzsdén tegnap számításunk szerint 674 forintért cserélt gazdát a gáz köbmétere. Bár ez alapján az MSZKSZ állami visszafizetéssel védett forrása bőven elegendőnek tűnhet a kijelölt mennyiségre, augusztus végén a kurzus több hétig ezer forint felett járt.) Bártfai Béla meglátása szerint a fűtési szezonig, vagyis október végéig a teljes, államilag biztosított összeg elköltésével befejeződhet a különleges készlet felhalmozása.

A nem nyereségérdekelt MSZKSZ a kormány döntései alapján alapvetően olyan, saját jogon felvett hitelek révén kezeli az ország kőolaj-, olajtermék- és földgáz-vésztartalékait, melyek fedezete maga a termék. A különleges készlet megteremtése érdekében ugyanakkor – elsősorban a rendkívül gyors drágulás miatt – a visszafizetés állami garanciát is igényelt – fejtette ki a vezérigazgató.

Az MSZKSZ emellett a „normál” biztonsági készletek felhalmozását is végzi – erősítették meg a szervezetnél. Honlapjuk tanúsága szerint ennek szintjét az év eleji, 891 millió köbméterről augusztusra 1085 millió köbméterre emelték. A szabályok november 1-re 1200 millió köbméteres szintet írnak elő. Ennek érdekében – szintén az MVM-kereskedővel – szintén megkötötték a szerződést és a szállítások is folyamatosak. Az előírás szerinti szintet a határidőre ez esetben is elérik – írták. (Megjegyzendő: tavaly szeptemberig a szint 1,45 milliárd köbméterre rúgott. A csökkentésről a kormány döntött annak érdekében, hogy az MVM-en keresztül „olcsó” gáz kerüljön a háztartásokhoz.)

A kormány az üzemanyag-piaci zavarok enyhítése érdekében idén több alkalommal elrendelte a biztonsági olajtermék-készetek felszabadítását is. Júniusban az OMV hazai hálózata számára a schwechati finomító balesete és így leállása miatt a tartalékokból 18 millió liter benzin és 29 millió liter gázolaj megvásárlását tették lehetővé az osztrák olajcég számára. Az eredeti rendelet szerint az OMV-nek az általa igénybe vett mennyiség 40 százalékát augusztus, 60 százalékát pedig október végéig kellett volna visszapótolni. Az új határidő immár egységesen az év vége. (A schwechati finomító októberben indulhat újra.)

A hazai töltőállomásokon tapasztalható ellátási zavarok enyhítésére a kormány július végén további 184 millió liter gázolajat ajánlott fel a vésztartalékokból a hazai töltőállomás-hálózatoknak, mégpedig szakértők szerint igen kedvező, 292,6 forintos literáron. Ezt az igénylő cégek számára mára teljes egészében leszállították – tudtuk meg Bártfai Bélától. (A legnagyobb mennyiség a Molhoz került.) A visszapótlásról az MSZKSZ-nek a jogszabály szerint jövő év március végéig kell gondoskodnia. A beszerzési pályázatot épp tegnap írták ki.

A vezérigazgató elismerte: ha a kormány a piacinál alacsonyabb árú értékesítést ír elő számukra, akkor a készletek visszapótlásakor az MSZKSZ-nél veszteség keletkezhet. Mindazonáltal a szervezet nem nyereségérdekelt. Ilyen tekintetben tehát felelősségük a gazdálkodás egyensúlyának fenntartására korlátozódik. Jelen állás szerint az MSZKSZ biztos pénzügyi alapjait a mostani ügyletek sem veszélyeztetik. A beszerzéseket alapvetően hitelekből fedezik. A visszafizetés, illetve a kamatok forrását pedig a hazai energiacégek – kötelező - tagi hozzájárulásai teremtik meg. A díj esetleges változásáról szintén nem kívánt becslésekbe bocsátkozni, de azt leszögezte: a szervezet fizetési kötelezettségeinek növekedéséből nem szükségszerűen következik emelés. A számítási mód összetett, amiben fontos tényező a hazai energiatermékek forgalma is. Tudvalévő: az MSZKSZ „tagjai”, vagyis a hazai energiacégek, szintén jogszabályok alapján, a biztonsági készletek kezeléséhez szükséges „tagdíjat” a fogyasztókra hárítják. Így a hazai autósok minden liter benzin, illetve gázolaj vásárlásakor nettó 2, illetve 1,9 forintot a biztonsági készletezésért fizetnek. A földgáz esetében ugyanakkor a lakosságot a 2013-as rezsicsökkentés során mentesítették e tétel megfizetése alól. Így azóta a fűtőanyag biztonsági készletezésének teljes költségét a lakosságon kívüli kör gázdíja tartalmazza. A vezérigazgató arról nem kívánt véleményt alkotni, hogy tagvállalataik befizetendő díjukat miből teremtik elő.

Az MSZKSZ honlapjának tanúsága szerint a biztonsági nyersolaj-, illetve olajtermék-készletek jelenleg az ország 73 napnyi fogyasztását fedezik. Bár ez alacsonyabb a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) által előírt, az elmúlt évtizedek során mindvégig tartott – sőt gyakorta 10 nappal túl is teljesített - 90 napnál, Bártfai Béla szerint az IEA az európai energiapiaci helyzetre tekintettel idén bizonyosan nem kéri számon az eredeti szint elérését. Bár a 13 éve meglévő biztonsági gázkészlet megcsapolására, ellátási vészhelyzet híján, eddig soha nem mutatkozott szükség, az ukrán-orosz háború, illetve az erre adott, Moszkvát korlátozó uniós rendelkezések miatt ilyen veszélyekkel leginkább a most közelgő tél fenyeget – vélik szakértők.