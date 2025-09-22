Tovább folyik a ködösítés gázügyben

Nem adott megnyugtató választ a kormányzat a hazai gáztárolók megvétele és azok feltöltöttsége körül felmerült kérdésekre. Így továbbra sem tudni, hogy miért volt szükség jelentős felár kifizetésével az összes belföldi gáztároló államosítására. Emellett az sem világos, hogy a kereskedelmi tárolókba betárolt 1,7 milliárd köbméter gáz hogyan lesz majd elegendő az ország 7-7,5 milliárd köbméteres téli gázszükségletének a kielégítésére - állítják szakértők.