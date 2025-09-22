E az utóbbi hat év második legalacsonyabbja.
Bár márciusban az irányadó, nyugati tőzsdéhez képest keletről ismét drágábban kaptuk a fűtőanyagot, Putyin ezúttal hozzánk képest több tagállam tarifáját is magasabban húzta meg.
A sajátos jelenséget szakértők leginkább arra vezetik vissza, hogy az oroszok immár jóval a 2021. végi szerződésben szereplő, 4,5 milliárd köbméteren felül küldenek gázt Magyarországra.
A héten már megindult a földgáz kitárolása a hazai egységekből – számítható ki az uniós Gas Infrastructure Europe (GIE) adatainak elemzéséből.
Az állami vagyon tönkretételével egyenértékű, ezért komolytalan ötletnek tartja az energetikai szakértő a hajdúszoboszlói tárolóban bent tartandó fűtőanyagnak a kormány által közzétett kinyerési ötletét. Igaz, így a télen kicsit kevesebbet költenének.
Miközben Szijjártó Péter még mindig adós a fűtőanyag-beszerző körútjának eredményével, a háttérben már megindult az új gázkészlet felhalmozása.
Miközben a kormány "különleges" stratégiai tartalékolást írt elő, az illetékes szerv egyelőre a "normál" biztonsági készleteket tölti fel az előírásos szintre.
A közműhatóság csak az úgymond alacsony európai gázkészlet-szintet okolja a magas árakért, miközben a hazai töltöttség alacsonyabb.
Orbán Viktor és Szijjártó Péter Moszkvában valószínűtlen gázellátási veszélyektől menti meg rendszeresen Magyarországot.
A környező országok felkészültek az orosz gázcsapok elzárására. Amig máshol a lehető legnagyobb földgáz készleteket halmozták fel, addig a magyar tárolók csupán hozzávetőleg félig vannak feltöltve. Szakértők szerint a kormány már hiába kapkod és hoz létre újabb állami gáztársaságot, illetve hiába tárgyal extra gázvásárlásokról. Elkésett, mert nagyobb mennyiséget már nem képes behozni és betárolni a napokon belül kezdődő fűtési idény kezdetéig.
Hozzávetőleg csak félig vannak feltöltve a hazai gáztárolók, miközben Ukrajna bejelentette, hogy a gázcsap elzárását fontolgatja. Emellett a betárolási idény amúgy is rövidesen véget ér. A Déli Áramlat nemzetközi csővezeték építésének az előkészítése nem állt le, az azzal csaknem párhuzamos Nabucco vezeték beruházási programja viszont halott. Egyebek mellett erről, a további rezsicsökkentések mikéntjéről, illetve a Paksi Atomerőműben használandó fűtőelemek légi szállításnak a lehetőségéről beszélgettünk Aradszki Andrással, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelős államtitkárával.
Nem adott megnyugtató választ a kormányzat a hazai gáztárolók megvétele és azok feltöltöttsége körül felmerült kérdésekre. Így továbbra sem tudni, hogy miért volt szükség jelentős felár kifizetésével az összes belföldi gáztároló államosítására. Emellett az sem világos, hogy a kereskedelmi tárolókba betárolt 1,7 milliárd köbméter gáz hogyan lesz majd elegendő az ország 7-7,5 milliárd köbméteres téli gázszükségletének a kielégítésére - állítják szakértők.
Alighogy megvásrolja a kormány az E.on gázüzletágát, máris 65 pluszmilliárdot kell rákölteni, márpedig ez felvetheti az állami pénzekkel való hűtlen kezelés gyanúját. Mindenesetre az MSZP feljelentést tett.