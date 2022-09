P. Szabó Dénes;

performansz;kiállítás;párkapcsolat;gyermekkor;

2022-09-24 06:45:00

Gyermekkorunk ügyességi játékai a párkapcsolati harmónia elérésében segíthetnek – ezzel is játszik a Haiman performanszművész duó

A híres művészpárosok, mint John Lennon és Yoko Ono, Marina Abramović és Ulay, Diego Rivera és Frida Kahlo, vagy Martha Gellhorn és Ernest Hemingway sokszor zavarba ejtő őszinteséggel tudták bevinni a magánéletüket a művészi munkájukba, közös mítoszuk pedig örökre összekötötte őket. Ezen az úton indult el Illés Haibo és Melykó Richárd, akik nemcsak a színpadon és a galériák terében, de az életben is egy párt alkotnak. A 2020 óta „haimey” közös néven alkotó performanszművész duó legújabb, Out of Twister című kiállításán úgynevezett mozdulatműveket hoz létre, melyek a gyerekkorból ismerős ügyességi játékokat forgatják ki eredeti funkciójukból.

A Jenga, a Mikádó és a Twister nevű játékokról az embernek általában a gyerekkor és az önfeledt szórakozás jut eszébe, nem feltétlenül azok szimbolikus jelentése. Máshogy áll a kérdéshez Illés Haibo és Melykó Richárd performansz-páros, akik legújabb kiállításukon a szó szoros értelmében megfosztják a játékokat eredeti funkciójuktól, és az emberi kapcsolatok metaforájává teszik azokat.

A duó a mindennapokban is a fonákjáról tekint a világra, és a legbanálisabb dolgokból képes olyat teremteni, ami gondolkodásra serkenti a befogadót. Ilyen volt a mostani kiállításuk megnyitója is, melyen a Twister nevű játék segítségével indították be a közönség fantáziáját. Mint ismeretes, ehhez egy szőnyeg szükségeltetik, melyen zöld, sárga, kék és piros mezők találhatók, melyekre a játékosok a kezüket vagy lábukat helyezik, attól függően, hogy a játékvezető mit pörgetett ki nekik a színtárcsán. Aki menet közben a könyökével, térdével a szőnyegre esik, vagy elveszti az egyensúlyát, az kiesik a játékból, így az nyer, aki a leghosszabb ideig tartja magát a szőnyegen. A művészpáros performanszában mindez nem így volt, ők a megnyitón nekiálltak „megtisztítani” a Twister-szőnyeget, vagyis szivaccsal lesúrolni annak színmezőit.

– A performansz számunkra is érdekes volt, hisz a dörzsölés során nonfiguratív minták jöttek létre – mondja Richárd, aki párjával a korongokat ollóval kivágta, majd zsebre rakta vagy elhelyezte a galéria terében. Az előadás kapcsán a közönségből mindenki másra asszociált: volt, aki két ember összeköltözésére és együttélésére gondolt, másnak az emigráció jutott eszébe.

Ketten egy testként

A páros tehát beindítja a fantáziát, ami nem csoda, hisz kettejükben csakúgy dúl a kreativitás. A Hatvanban született Richárd például tizenévesen grafikát tanult, de az érdeklődése túl szerteágazó volt, így a Képzőművészeti Egyetem intermédia szakára jelentkezett, hogy kedvére kalandozzon a performansz és konceptuális művészet világa közt. A Budapesten felnőtt Haibót pedig a színház világa fogta meg, érdekelte hogyan hat egy díszlet az előadásra, így a Képzőművészetin látványtervezőnek tanult. A két fiatal élete 2019 őszén fonódott össze: egy színháztörténet órán találkoztak – mint utóbb kiderült, Richárd Haibóért vette fel a kurzust.

A páros aztán összeköltözött, és hamarosan elkezdődött a közös alkotás is: a pandémia és a karantén eljövetelével egy videósorozatot indítottak, melyben performanszokban reagáltak a hirtelen jött bezártságra, az otthonlétre és az egymás iránti kapcsolódás vágyára. Mindezek közül meghatározó volt a Malom című videójuk, melyben kezüket összekulcsolták, és hüvelykujjukkal körkörös mozdulatokat tettek, így fejezve ki szoros viszonyukat és az időszakra jellemző várakozást. – Ez a motívum a munkásságuk elején különösen fontos volt. A műveinkben mi általában két pólust képviselünk, és azt vizsgáljuk, hogyan tudunk kapcsolódni egymáshoz. Erre pedig végtelen mennyiségű ötletünk van – mondja Haibo.

Rejtett jelentés

A tárlaton a Jenga nevű játék esetében szintén felülírják a szabályokat: a faelemekből nem egy tornyot építenek – mely bármelyik pillanatban összedőlhet –, hanem azokat a földre helyezve vízszintesen kezdenek el építkezni. – Míg a játék eredeti változata a bizonytalanságot jelképezi, addig a mi változatuk a biztonságot és stabilitást, valamint azt is, hogy a kívánt cél eléréséhez olykor elég csak más szituációba helyezni az adott feladatot – mondja Richárd.

A mostani tárlaton is számos ötlettel találkozunk, melyekkel a páros a játékok rejtett jelentésére mutat rá. A Mikádó például szerintük magát a káoszt jeleníti meg, hisz a feleknek az egymásra szórt pálcák összevisszaságából kell mindig egy darabot elemelniük úgy, hogy ne mozduljon el a többi. – A mi verziónkban a pálcák egymással párhuzamosan helyezkednek el, így formálva a káoszból rendet – mondja Haibo, hozzátéve, aki így játszik Mikádót, annak biztosan könnyű dolga lesz. Egy videójukban szintén a pálcákat használják, de ezúttal azokat egymás arca közé helyezik el, mintegy hidakat építve. A „szeánsz” a párkapcsolatokra is utal: a két fél egyre több téren kapcsolódik egymáshoz, vannak azonban fájó pontok – jelen esetben: az arcukat szúró pálcák –, melyeket idővel el kell engedniük. Egyetlen darab azonban stabilan marad, melyet a két művész a szájával tart: ez a legerősebb kapocs, a kommunikáció – a videóban is ezt engedik el utoljára.

Kilenc hónapos performansz

A párkapcsolati harmónia szintén meghatározó része Haibóék művészetének. A Párhuzamost tartani című videóműben például egy libikókát látunk, melynek vasrúdját tartja egyensúlyban a hátával a két alkotó. – A fix póznak köszönhetően egyikőnk sem kerül a másik fölé, így teremtjük meg a tökéletes balanszot – fejtegeti Richárd.

Szintén a harmóniáról tudósít a kiállítás fő műve, egy átlátszó, fóliamatricára készült fotóinstalláció, melyen a művészek meztelenül, egymás felé fordulva jelennek meg, míg Haibo hasa képről-képre, egyre nagyobb lesz. Noha a sorozat a farkasszemezés nevű játékra utal, megidézi a szerb alkotó, Marina Abramović és Ulay 1977-es Imponderabilia (Megfoghatatlanság) című performanszát is, amikor a két művész egy galéria terében szintén meztelenül állt egymással szemben, a tárlat látogatói pedig csakis kettejük közt tudtak áthaladni a következő terembe. Haibóék műve azonban a gyermekvárásuk történetét mutatja be, melyből féléve megszületett kislányuk, Zája, aki a páros elmondása szerint egy igazi energiabomba.

Hangjáték egy abszurd törvényről

Az alkotópáros a játékos művek mellett drámaibb témákra is fókuszál. Ilyen volt az a negyvenöt perces, Tartós szeretetközösség című rádiójáték, melyet a Tilos Rádión mutattak be tavaly. Ebben az akkor érvénybe lépő örökbefogadási törvényre reagáltak, mely kimondta, hogy Magyarországon örökbefogadó szülők csakis házastársi kapcsolatban élő, ellentétes nemű párok lehetnek. Haibót ez a döntés azért is rázta meg, mivel őt sem a kínai származású szülei nevelték fel, hanem egy egyedülálló magyar, aki örökbe fogadta.

A doku-fikciós hangjátékban a páros Haibo gyerekkori történetét mesélte el, pontosabban elsétáltak a Sztehlo Gábor Gyermekotthonhoz, ahol felnőtt, közben beszélgettek a törvényről és az emlékeiről. Ezután fiktív helyzetet játszottak el, mintha a törvény szövegét azoknak a gyerekeknek olvasnák fel, akik meg vannak fosztva attól, hogy jobb környezetben nőhessenek fel. – A törvény abszurditására akartunk választ adni és érzékenyíteni, ugyanis a jelen helyzetben mi sem tudnánk örökbe fogadni, hisz nem vagyunk házasok, hanem élettársi kapcsolatban élünk – mondja Haibo, hozzátéve, ha az örökbefogadási törvény már korábban is hatályban lett volna, neki is máshogy alakul az élete.