MTI-Népszava;

Novák Katalin;mexikói fal;Egyesült Államok;

2022-09-23 10:22:00

Novák Katalin az amerikai-mexikói határon tájékozódott a migrációs helyzetről

Emellett egy kitüntetést is magával vitt.

Az amerikai-mexikói határon álló falnál az amerikai migrációs helyzetről is tájékozódott Novák Katalin köztársasági elnök Egyesült Államokbeli látogatásának harmadik napján, amelyen magas rangú állami kitüntetést is átadott - jelentette az MTI tudósítója.

Az államfő San Diego-i otthonában kereste fel a magyar születésű, zsidó származású, Edith Eger, azaz Éger Edit, írót, pszichológust, holokauszttúlélőt. Novák Katalin a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adta át a 95 éves terapeutának, aki a poszttraumás stressz-szindróma kezelésében szerzett hírnevet. Éger Editet a saját, háborús időkben szerzett traumája okozta szenvedés enyhítésének szándéka indította el a pszichológusi pályán. A náci koncentrációs táborban megélt időszakról szól A Döntés című, 2017-ben megjelent visszaemlékezéskötete, amely a The New York Times és a The Sunday Times sikerlistáján szerepelt. Második könyve Ajándék - 12 lecke, hogy miként menthetjük meg az életünket címen 2020-ban jelent meg. Éger Edit az állami médiának adott nyilatkozatában elmondta, hogy a „magyar szív és lélek mindig élni fog, sokáig”, és hozzátette, hogy ő mindig amíg csak él magyar lesz.

Novák Katalin Egyesült Államokbeli látogatásának hivatalos programjai hétvégén Los Angeles-ben folytatódnak, ahol a többi között egyetemen tart előadást a magyar családtámogatás lépéseinek tapasztalatairól, találkozik a nyugati parton élő magyar tudósokkal, helyi zsidó közösségi vezetőkkel, majd vasárnap részt vesz a református magyar közösség családi napján is. Kaliforniából az államfő az Egyesült Államok közép-nyugati államaiba utazik, ahol előadást tart, és szintén találkozik a helyi magyarok szervezeteinek képviselőivel.

Az államfő Egyesült Államokbeli hivatalos látogatásának első két napját New Yorkban töltötte, ahol felszólalt az ENSZ Közgyűlésén. Mint lapunk is beszámolt róla, itt arról beszélt, hogy egyetlen egy, civilek ellen elkövetett háborús bűncselekmény sem maradhat felelősségrevonás nélkül.