2022-09-23 19:44:00

Kormányrendeletekre hivatkozva korlátozza a fűtést a katasztrófavédelem a tűzoltók laktanyáiban

A Lánglovagok nevű szakmai portál birtokába jutott katasztrófavédelmi utasítás szerint azonnali hatállyal megtiltották az alternatív fűtőeszközök használatát. Szerintük a kormány és a katasztrófavédelem intézkedése felveti az Alaptörvény megsértését is.

Kormányrendeletekre hivatkozva korlátozza a fűtést a katasztrófavédelem a tűzoltók laktanyáiban – írja a Lánglovagok.

A portál szerint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságról kiszivárgott, szeptember 22-én kiadott utasítás szerint azonnali hatállyal megtiltották az alternatív fűtőeszközök használatát. A vezetőknek soron kívül intézkedniük kell az igazgatóság tulajdonát képező fűtőberendezések szabályozó eszközeinek (klímatávkapcsoló), továbbá az elektromos fűtőberendezések (hősugárzó, olajradiátor) összegyűjtésére és raktárba történő visszavételére. Intézkedni kell arra vonatkozóan is, hogy

Ellenkező utasításig a központi fűtés (gázkazán, távfűtés) a fűtési idény kezdetével, 2022. október 15-től indítható el.

A Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet által kiadott utasítás elrendeli, hogy

A portál a kiszivárgott dokumentum tartalmával kapcsolatban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz fordult, amely válaszul annyit közölt: „Igazgatóságunk a vonatkozó jogszabályok betartása és a működési feltételek biztosítása körében szabályozza a kiegészítő fűtőberendezések használatát.” Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól (OKF) is megkérdezték, valamennyi tűzoltólaktanyánál, illetőleg az OKF székhelyén is úgy rendelkeztek-e, ahogyan a budapesti laktanyákban. A Kommunikációs Szolgálat azt válaszolta: „Az állami közintézmények 18 fokra fűthetőek. A katasztrófavédelem épületei is állami fenntartásúak, így értelemszerűen rájuk is vonatkozik a jogszabály.”

Mint azt a portál megjegyzi, nem nehéz elképzelni, ha az órákon át hidegben fagyoskodó, átázott ruhájú tűzoltókat a laktanyában csak 18 Celsius-fok várja, akkor annak rövid úton betegség lesz a vége, a megfázástól kezdve komolyabb szövődmények is felmerülhetnek. A kormány, valamint a katasztrófavédelem intézkedése felveti