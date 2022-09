nepszava.hu;

2022-09-24 15:31:00

Kadirov: Oroszország képes lenne lerombolni bármelyik nyugati hadsereget

Hozta szokásos formáját a csecsen vezető.

Oroszország hatalmas ország, és olyan sok erőforrással rendelkezik, hogy a NATO és a Nyugat belefáradna a számolgatásba - írta egy szombati Telegram - bejegyzésében Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője.

Úgy véli, sokkal több katonai forrás áll rendelkezésükre, mint amennyit el lehet képzelni. Még ha a tartalékosokat ki is hagyjuk az egyenletből, akkor is van egy hatalmas személyi állományunk, amely így vagy úgy, de jó fizikai felkészültséggel és fegyveres ismeretekkel rendelkezik. A bűnüldöző és katonai szervekkel együtt ez körülbelül 5 millió embert jelent - magyarázta. Kijelentette, hogy ha csak ennek felét bevetik, akkor lerombolnak bármilyen nyugati hadsereget, s tartalékosokra nem is lesz szükség. Kitért azokra is, akik a behívástól való félelmükben elhagyják az országot.

- fogalmazott. Jelezte, esetükben a tartalékosoknak elég egy-két hónap a gyakorlótéren, hogy emlékezzenek a taktikára és a manőverekre. „Igen, talán a kormányunk a hibás, amiért hagyja, hogy a nyugati propaganda kiterjessze csápjait és felhígítsa a hazafias nevelést. De mindegy is, egy igazi férfi álmodjon hőstettről! Szóval érjük utol magunkat és minden rendben lesz” - zárta sorait Kadirov.