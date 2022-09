nepszava.hu;

Vlagyimir Putyin;Oroszország;orosz-ukrán háború;dezertálás;börtön;

2022-09-24 17:37:00

Putyin szigorít: akár 10 évre is börtönbe mehet a dezertáló orosz katona

Tovább fenyegetik azokat, akik nem szeretnének teljesen értelmetlenül meghalni Ukrajnában.

Vlagyimir Putyin elnök szombaton aláírt egy olyan törvényt, melynek révén hosszú szabadságvesztéssel számolhatnak azok a katonák, akik dezertálnak vagy önkéntesen megadják magukat - írja a Moscow Times.

Mindez három nappal azt követően történik, hogy az orosz elnök részleges katonai mozgósítást hirdetett az ukrajnai háború miatt. A törvényi változások első alkalommal vezetik be a „mozgósítás, hadiállapot és háborús időszak” fogalmát az orosz büntető törvénykönyvbe. Az új előírások értelmében az „önkéntes” megadás akár 15 év börtönnel is büntethető, ám az első alkalommal még mentesülhet a felelősségre vonás alól, „ha intézkedéseket tett a szabadulása érdekében, visszatért az egységéhez vagy a szolgálati helyére, és nem követett el más bűncselekményt a fogságban töltött idő alatt” - olvasható egy orosz állami oldalon megjelent dokumentumban. A mozgósítás vagy háborús időszak alatti dezertálásért akár 10 év börtönbüntetés is kiszabható lesz, míg a lelkiismereti okokból történő szolgálatmegtagadásért akár három év börtönbüntetés is járhat.

A törvényjavaslatot még júliusban terjesztette be valamennyi, a törvényhozásban képviselettel rendelkező párt, s a héten a parlament elfogadta. Emiatt nemzetközi megfigyelők már annak előjeleként tekintettek rá, hogy Putyin rövidesen bejelenti a részleges mozgósítást.