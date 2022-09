Rónay Tamás;

Ukrajna;háború;Vlagyimir Putyin;mozgósítás;Oroszország;tartalékos katonák;

2022-09-21 19:56:00

Kiéleződött a háború: Putyin fenyeget, a hadköteles korú oroszok pánikszerűen menekülnek az országból

Részleges mozgósítást rendelt el Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az oroszok menekülnek az országból.

Veszélyes fordulatot vett az Ukrajna elleni orosz agresszió, miután Putyin elnök szerda reggel részleges mozgósítást rendelt el. Ismét „nácinak” nevezte az ukrán vezetést. Mint mondta, „Oroszország szuverenitásának, biztonságának és területi integritásának védelméhez szükséges sürgős lépésről van szó”, mert a Nyugat „el akarja pusztítani országunkat” és „ágyútöltelékké tették az ukrán népet”. Beszéde hemzsegett a hamis állításoktól, olyan bűncselekményekkel vádolta az ukránokat, amelyeket az orosz hadsereg hajtott végre ukrán területen. Burkoltnak aligha nevezhető fenyegetésként hozzátette, „azoknak, akik atomfegyverrel próbálnak zsarolni bennünket, tudniuk kell, hogy a szélrózsa az ő irányukba is fordulhat”, nem törődve azzal, hogy éppen hazája zsarolt atomfegyverek esetleges bevetésével.

Az orosz részleges mozgósítás várható volt, jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szerint Oroszország nem vet be atomfegyvert.

Miután az ukrán hadsereg harci sikerek sorát mutatta fel, és sikerült visszafoglalnia a Harkivi területet, az orosz elnökre komoly belpolitikai nyomás nehezedett, hogy radikális lépéseket tegyen a háborúban. Ezért kedden bejelentették, hogy szeptember 23-tól népszavazást rendeznek az oroszok által elfoglalt régiókban, a Donyecki és Luhanszki területen kívül a Herszon területen is, miközben nyilvánvaló, hogy egy ilyen referendum békés lebonyolítására nincs esély, az pedig teljesen egyértelmű, hogy a voksolás nem lesz sem szabad, sem demokratikus. A látszat-népszavazások azt az eredményt hozzák, amit a Kreml akar.

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter szerint a részleges mozgósítás azokra a tartalékosokra vonatkozik, akik korábbi katonai tapasztalattal rendelkeznek, ami szerinte mintegy 300 ezer tartalékost jelent. Mielőtt bevetnék őket, kéthetes katonai kiképzésben részesülnek. A mozgósítás nem érinti a diákokat. Sojgu saját hadseregének veszteségeit az ukrajnai háborúban alig 6000 főre becsülte. Ehhez képest az ukránok már mintegy 54 ezer orosz áldozatról tesznek említést és nyugati források is több tízezer halottról és sebesültről tudnak. Sojgu ezzel szemben Ukrajna veszteségeit 60 ezerre tette, szerinte Ukrajna elvesztette korábbi fegyveres erőinek több mint felét.

Putyin sokat veszíthet hazájában a mozgósítással. A Telegram csatornáin a felhasználók felháborodottan fogadták a döntést.

Szakértők kételkednek abban, hogy a mozgósításnak bármiféle gyors következményei lennének. Justin Bronk védelmi elemző a BBC-nek elmondta, az új katonák kiképzése és mozgósítása akár hat hónapig is eltarthat, annak ellenére, hogy Putyin elnök olyan tartalékosokat kíván behívni, akik már rendelkeznek némi katonai tapasztalattal. Hozzátette, a kiképzésükhöz szükséges orosz tisztek és altisztek közül sokan már az ukrajnai harcokban vannak lekötve, vagy meg is haltak a háborúban. Olyan orosz egységekhez csatlakoznak majd, vagy azokat váltják fel, amelyek már most is súlyos veszteségeket szenvedtek el mind a személyi állomány, mind a felszerelés tekintetében. Az egyetlen terület, ahol hosszabb távon különbséget tehetnek, az a logisztika.

- véli a szakértő.

Michael Kofman, amerikai katonai elemző, a CNA Oroszországi Tanulmányi Programjának igazgatója, is úgy látja, a döntés nem oldja meg az orosz hadsereg megannyi gondját, de megváltoztathatja a dinamikát. Hozzátette, a részleges mozgósítás azt jelenti, hogy az orosz hadseregben nem lehet többé felbontani a szerződést, vagy kilépni a szolgálatból. Az rövid bevetésre jelentkezett önkéntesek szolgálatát a mozgósítási időszak időtartamára hosszabbítják meg. Szerinte teljesen fiktív a Sojgu által emlegetett 300 ezres szám, a valós ennél alacsonyabb lehet. Más vélekedések szerint

Az ENSZ Közgyűlés általános vitáját is a háborús fejlemények uralták. Joe Biden elnök élesen bírálta a Kremlt, mint mondta, felháborító, hogy Moszkva szégyentelen módon megszegte az ENSZ Chartáját. Egyetlen ország áll a béke útjában, Oroszország, tette hozzá.