Karácsony Gergely;Vitalij Klicsko;kijevi polgármester;szélhámos;átverés;Prága;

2022-09-26 13:27:00

Karácsony Gergely, akit nyáron egy ál-Klicsko átvert, hétfőn végre tárgyalhatott az igazi kijevi kollégájával is

A cseh fővárosvbana kerítettek sort a nagy találkozóra.

Egy rég várt személyes találkozás Kijev polgármesterével, Vitalij Klicskóval – ennyit írt hétfőn Facebook-oldalára egy fényképpel illusztrálva a történteket Karácsony Gergely főpolgármester, aki a bejegyzés szerint Prágában tartózkodik, így vélhetően a tárgyalás is ott zajlott. Budapest vezetője az ukrán kollégájával folytatott tárgyalásról – feltehetően elővigyázatosságból – egyelőre csak annyit írt, hogy „részletek hamarosan”.

A Népszava is beszámolt arról még júniusban, hogy Karácsony Gergely szintén a Facebook-oldalán közölte, hogy berlini, madridi, és bécsi főpolgármester kollégáihoz hasonlóan őt is „felhívta” Vitalij Klicsko, pontosabban valaki, aki pontosan úgy nézett ki és beszélt videókapcsolaton keresztül, mint ő.

Állítólag ezt egy speciális program segítségével állította elő az ál-Klicsko, akivel Karácsony – mint saját maga írta – az Ukrajna elleni háborúról és a menekültválsággal kapcsolatban beszélgetett, de „a hívás végéhez közeledve több furcsa, gyanút keltően provokatív jellegű kérdés is elhangzott, ami miatt a hívást a tervezettnél jóval korábban be is fejezte”.

Később a budapesti városháza felvette a kapcsolatot Kijevvel, ahol megerősítették, csalás történt, s Karácsony Gergely jelezte, a történtekről értesíteni fogja Rogán Antalt, mint a titkosszolgálatokat felügyelő minisztert. Azóta nem közöltek fejleményeket az ügyről.