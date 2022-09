P. Zs.;

Kamatmeglepetés Matolcsyéktól, bekeményít a jegybank

A piac arra számított, hogy lassít a jegybank, ám a korábbiaknál is nagyobbat emeltek a kamatokon.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 125 bázisponttal 11,75 százalékról 13 százalékra emelte az alapkamatot. Az elemzők arra számítottak, hogy a jegybank folytatja 100 bázispontos az az egy százalékpontos emelések sorát, így az alapkamat 12,75 százalékra ugrik. Sőt Virág Barnabás jegybanki alelnök múlt pénteken a Közgazdász Vándorgyűlése úgy nyilatkozott, hogy lassan eljöhet az infláció tetőzése – emiatt el kell gondolkodni a tétemelések visszafogásán. Ebből a nyilatkozatból egyes elemzők arra következtettek, hogy az jegybank akár 75 bázispontra lassíthatja a havi emelések ütemét – erre jött a mai 125 pontos kamatemelés.

Magyarázattal hamarosan előáll jegybank, délután szokatlan módon két sajtótájékoztatói is tartanak: az elsőt Matolcsy György az MNB elnöke. Ez utóbbi is szokatlan, ugyanis a monetáris politikai kommunikációját Virág Barnabásra bízza Matolcsy. Ettől függetlenül az alelnök is tart tájékoztatót, de csak a főnöke után.

Szintén ma frissít az MNB GDP és az inflációs előrejelzését, amelyek az elmúlt három hónapban meglehetősen elavultak: az MNB a júniusban kiadott prognózisában idénre még csak 11-12,6 százalékos inflációt jósolt, 2023-ra pedig 7-9 százalékot – ezzel szemben idén és jövőre is 15 százalék körüli pénzt romlásra lehet számítani. A várnál nagyobb kamatemelés az új romló prognózissal lehet összefüggésben.

- értékelte a jegybanki lépést Németh Dávid, a K&H vezető elemzője. Hozzátette: “Az újabb szigorításra az inflációs helyzet miatt volt szükség.

Augusztusban ugyanis 15,6 százalékra gyorsult a fő inflációs mutató a júliusi 13,7 százalékról. Emellett a változékony hatósági, energia- és élelmiszerárak nélkül számolt maginfláció éves szinten 19 százalékos áremelkedést mutatott, ami erőteljes inflációs nyomásra utal. A szakember azt is elmondta, az inflációs mutató tovább emelkedik szeptemberben, elsősorban azért, mert a rezsiváltozás hatása az augusztusi árindexben nem kapott szerepet, a szeptemberi mutatót viszont 3 százalékponttal feljebb fogja húzni.

- mondta Németh Dávid. Hozzáfűzte azonban, hogy ezt az előrejelzést azonban számos tényező felboríthatja. Sok függ ugyanis az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed és az Európai Központi Bank lépéseitől, a Magyarországnak szánt uniós forrásokról szóló tárgyalások eredményétől, ezzel összefüggésben a forintárfolyamának alakulásától is.