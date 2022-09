P. L.;

2022-09-27 16:09:00

Semjén Zsoltot kitüntette Kirill pátriárka, a „Dicsőség és becsület” rend II. fokozatára találta méltónak

„Ez megérdemelt kitüntetés.”

Orosz ortodox pátriárkai kitüntetést kapott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes - figyelt fel a hvg.hu a Magyar Ortodox Egyházmegye honlapján közzétett bejegyzésre. A beszámolót két hete tették közzé, ám a jelek szerint az Orbán-kormány nem hirdette a dolgot túl intenzíven.

A miniszterelnök-helyettes részére szeptember 13-án, a kormány épületében nyújtotta át az elismerést Hilarion Budapest-magyarországi metropolita. A „Dicsőség és becsület” rend II. fokozatára Kirill pátriárka találta méltónak Semjén Zsoltot, „elismerve ezzel a Budapest-magyarországi Egyházmegye részére nyújtott segítségét és megemlékezve hatvanadik születésnapjáról”.

A miniszterelnök-helyettes érdemei között a metropolita egyebek között olyanokat említett, mint hogy Semjén „hosszú évek óta igen közeli munkatársa Orbán Viktor miniszterelnöknek, vezeti a Kereszténydemokrata Néppártot”, emellett a Fidesszel szövetségben komoly szerepe van Magyarország „fejlődésében”, továbbá azt is állította, gondot visel arra, hogy „a keresztény spirituális értékek továbbra is az ország fejlődésének és a nép jólétének az alapját képezzék.”

Válaszában Semjén Zsolt őszinte háláját fejezte ki, s azt közölte, hogy az ország „javára” végzett tevékenységére „úgy tekint, mint Krisztus szolgálatára”.

A közlemény felidézi azt is, hogy Semjén Hilarion metropolitával és Bulah Szvjatoszlav pappal, az egyházmegye titkárával folytatott beszélgetése alkalmával megvitatták a Budapest-magyarországi Egyházmegye és a magyar állami vezetés közötti együttműködés kérdéseit, kitérve a Nagyboldogasszony székesegyházban és az egyházmegye más templomaiban folyó felújítási munkálatokra.

Semjén Zsolt Facebook-oldalán egyébként azóta sem látni semmi jelét a kitüntetésnek, pedig a miniszterelnök-helyettes más esetben - legalábbis az eddigi jelek szerint - szereti hangsúlyozni látszólagos szoros kötődéseit a történelmi egyházakkal, illetve azok vezető személyiségeivel: nemrégiben például kiposztolt egy, ugyancsak 60. születésnapja alkalmából készített pápai áldást, annyit fűzve hozzá, hogy „kedves meglepetés”. Erről utóbb derült ki, hogy semmilyen bensőséges viszonyt nem jelent Ferenc pápával, ugyanis a pápai áldás ezen formáját bárki megvásárolhatja a Pápai Alamizsnahivataltól, amely a katolikus egyházfő karitatív munkáját koordinálja, s ebből a célból szervez gyűjtéseket.

Persze a Kirilltől érkezett kitüntetés ezzel szemben láthatóan tényleg a pátriákra akaratára történt. Ez a közelmúltban masszívan meg is lett alapozva, ugyanis az ukrajnai háborút nyíltan támogató Kirill pátriárkát az Orbán-kormány vétófenyegetése nyomán vették le az uniós szankciós listáról. Tették ezt úgy, hogy egy jó adag cinizmussal a vallásszabadságra hivatkoztak, miközben a Putyin-rezsim kiszolgálása mások mellett Ferenc pápánál is alaposan kicsapta a biztosítékot: tavasszal például a katolikus egyházfő szomorúan konstatálta, hogy a Kirill pátriárkával folytatott 40 perces Zoom beszélgetésük alkalmával Kirill 20 percen keresztül papírról olvasott fel neki indokokat, amelyekkel a háború jogosságát próbálta igazolni. „Meghallgattam, aztán azt mondtam neki, ebből semmit sem értek. Testvérem, nem az állam klerikusai vagyunk, nem beszélhetjük a politikai nyelvét, csak Jézusét. A pátriárkából nem válhat Putyin ministránsfiúja” - figyelmeztette a pátriárkát Ferenc pápa. Az orosz ortodox egyház persze ki is akadt a pápai megjegyzés miatt.