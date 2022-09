nepszava.hu;

Oroszország;Kína;propaganda;közösségi média;

2022-09-27 17:25:00

Orosz és kínai kamufiók-hálózatot kapcsolt le a Meta, melyek öntötték a propagandát

A trollok jellemzően a posztok alatt szerették volna összeugrasztani a felhasználókat.

Két különálló, Kínából és Oroszországból irányított, titkos befolyásolási akciókat folytató fiókhálózatot kapcsolt le a Meta - írja a CNN.

A kínai volt a kisebb, de ez volt az első alkalom, hogy a vállalat kimondottan az amerikai felhasználókat célzó platformokkal találkozott.

- közölték.

80 fiókból állt a hálózat, és a Meta adatai szerint az Egyesült Államok, valamint Csehország felhasználóit célozták meg azon posztok, melyek Pekingben, munkaidőben íródtak. Ezek a fiókok nagyrészt aktivitása egybeesett a kilenctől ötig tartó kínai munkaidővel. A fiókok egy része konzervatív amerikaiaknak adta ki magát, míg mások Floridában, Texasban és Kaliforniában élő liberálisoknak adták ki magukat a Meta szerint. Céljuk az volt, hogy a különféle posztok alatt elhelyezett kommentekkel vitákat generáljanak.

Ehhez képest az orosz viszont hatalmas volt. A több ezer fiókot és oldalt tartalmazott több közösségi médiaplatformon a Kreml propagandáját terítették, s közel 100 ezer dollárt költöttek el reklámra a Facebookon és az Instagramon. A Meta hangsúlyozta, egy kampányt sem tulajdonítja orosz vagy kínai szervezeteknek, csak állította, hogy ezeket a fiókokat ebben a két országban működtették. A művelethez olyan weboldalak is tartoztak, amelyeket valódi nyugati hírügynökségek utánzására terveztek.

A Meta jelentésében szereplő weboldalcímek listája szerint az orosz kampányban a The Daily Mail a The Guardian, valamint a Bild és a Der Spiegel című német lapok külsejét utánzó hamis oldalakat is regisztráltak. A Meta kedden jegyezte meg, hogy a The Guardiant utánzó weboldal egy olyan cikket tett közzé, amely azzal vádolta Ukrajnát, hogy megrendezett volt a bucsai népirtás. A koppintás nem volt tökéletes, de láthatóan tettek bele némi erőfeszítést, hogy hitelesnek nézzen ki. Kétezer fiók volt a hálózat része.

A techcég azt is közölte, értesítették az FBI-t is a történtekről.