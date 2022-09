Fekete Norbert;

vagyonnyilatkozat;törvényjavaslat;korrupció;jogállam;Ligeti Miklós;Transparency International;

2022-09-29 06:30:00

„A vagyonnyilatkozati törvényjavaslat olyan, mint a Black Friday: hetekkel előtte felemelem a termék árát, majd visszaviszem az eredetire akciósként”

Ligeti Miklós a Népszavának azt mondta, megint nem volt egyeztetés, így a törvénytervezet egyetlen pontot sem tartalmaz a TI vagyonnyilatkozati minimum javaslataiból.

Az új, kapkodva összehordott vagyonnyilatkozati szabályok elégtelenek, „alulról sem érik el a nullát“. Ezért "nagyon nincs mit hozsannázni“ a törvényjavaslat láttán – a többi között erről beszélt lapunknak Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország (TI) jogi igazgatója azzal kapcsolatban, hogy a kormány nevében Varga Judit igazságügyi miniszter kedden éjszaka benyújtotta a parlamentnek az új, politikusi vagyonnyilatkozatról szóló törvényjavaslatot.

Legutóbb nyáron, az Európai Parlament mintájára módosította az Országgyűlés a nyilatkozattételi szabályokat, de az még kevésbé volt átlátható, mint a korábbi, ugyanis sem az ingatlanokat, sem a nagy értékű ingóságokat, sem a megtakarításokat nem kellett feltüntetni benne. Ezt kifogásolta az Európai Bizottság, ezért az uniós pénzek kifizetése érdekében szigorúbb törvény elfogadását kérte a magyar kormánytól.

A Bizottság javaslatait is figyelembe vevő, most benyújtott javaslat szerint évente újra nyilatkozni kell az érintetteknek és a velük egy háztartásban élőknek az ingatlanokról, értékes ingóságokról, egyéb jövedelmekről, megtakarításokról és tartozásokról is. A családtagok nyilatkozattételi kötelezettségét ismét kiterjesztik a köztársasági elnökre, illetve más közjogi méltóságokra, például az alapvető jogok biztosára, a Médiatanács tagjaira, illetve az Állami Számvevőszék vezetőire is.

Ligeti Miklós a Népszavának azt mondta, megint nem volt egyeztetés, így a törvénytervezet egyetlen pontot sem tartalmaz a TI vagyonnyilatkozati minimum javaslataiból.

– Az egész törvényjavaslat olyan, mint a Black Friday: hetekkel előtte felemelem a termék árát, majd fekete pénteken visszaviszem az eredetire, akciósként – mondja Ligeti. A Fidesz is hasonlóan járt el: volt egy rossz rendszerünk, majd bevezettek - az EP mintájára - egy még rosszabbat, majd amikor a Bizottság kifogásolta ezt, akkor visszaállítják az azt megelőző, egyébként szintén rossz rendszert – fogalmazott. Ligeti véleménye szerint a Bizottság könnyen megvezethető lehet, ebben az ügyben a kormány cinizmusa és pofizmusa kétségen felül áll.

- tette hozzá Ligeti.

Ligeti megjegyezte: már a törvény címében is cinikus üzenet jelenik meg: "Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról”. Egyrészt két olyan dolgot kötöttek össze, amelyeknek egyébként nem sok közük lenne egymáshoz (EU-s források és politikusi vagyonnyilatkozatok), másrészt ezzel a kormány azt mondja, „jó, megtesszük, de csak a kedvetekért“.

Szerinte egyébként alig akad olyan ország, ahol elfogadható lenne a vagyonnyilatkozati rendszer. Az Európai Parlamenté „vacak”, a déli, latin országok szintén nem mintaadók. De akadnak jó példák is, ezek közé sorolja Észtország, Skócia, az Egyesült Királyság és az USA vonatkozó szövetségi törvényeit.