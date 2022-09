P. L.;

iskolai zaklatás;öngyilkossági kísérlet;iskola;vizsgálat;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;

2022-09-28 19:30:00

Vizsgálatot indított a gyürei iskola, ahol egy 11 éves kislány vonat elé vetette magát

A gyermek állapota továbbra is válságos.

Amint arról tegnap lapunk is hírt adott, folyamatos iskolai bántalmazások miatt próbálhatott végett vetni életének egy 11 éves kislány Gyürén. A kislány többször sírva ment haza az iskolából, nagypapája a Borsnak elmondta, jelezte az iskolának, hogy csináljanak már valamit, mert bántják az unokáját, de semmi változás nem történt.

A szon.hu szerint a 11 éves gyermek állapota továbbra is válságos, nagymamája folyamatosan a kórházban van vele. A család megsegítésére gyűjtést indítottak.

A lap megkeresésére a helyi általános iskola először elutasította őket, hogy nem iskolaidőben történt a baleset, ezért nem nyilatkoznak. Később újra megkeresték őket, ekkor az iskolát fenntartó, Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség helyi képviselője, Iványi Tamás azt közölte: „Belső vizsgálatot indítottunk az ügyben, amelyben természetesen azt is szeretnénk kideríteni, hogy valósak-e az iskolában a kislányt ért zaklatásról, bántalmazásról szóló híresztelések.” Iványi Tamás ugyanakkor azt állította, hogy a nagyapa ilyen ügyben nem járt az iskolában.

Az eset körülményeit a rendőrség is vizsgálja. Idő közben kiderült az is: az iskolai bántalmazások mellett az is nehézséget okozhatott a gyermeknek, hogy édesanyja testvérei mellett őt is el akarta vinni a faluból, pedig szeretett itt élni a nagyszüleivel.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.