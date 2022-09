A zöldpárti EP-képviselőnek az Orbán-kormány korrupciója jutott eszébe a megrongált gázvezetékről

P. L.;

Daniel Freund;Északi Áramlat;Orbán-kormány;korrupció;

2022-09-29 13:06:00

Daniel Freundtól származik a megkapó asszociáció.

Érdekes fejtegetésbe kezdett Daniel Freund zöldpárti európai parlamenti képviselő az Északi Áramlat gázvezeték megrongálódásával kapcsolatban.

A politikus rövid bejegyzést tett közzé a Twitteren, amely szerint

The only way to make 7.5 billion Euros disappear faster is to transfer them to the Orban government. pic.twitter.com/OSXJtNppTo