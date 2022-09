Korom Milán;

Forma-1;Max Verstappen;Szingapúri Nagydíj;

2022-09-30 11:28:00

Verstappen már a Szingapúri Nagydíjon megvédheti világbajnoki címét

Igaz, a Red Bull holland pilótájának ehhez legfőbb riválisai gyenge teljesítményére is szükség lenne.

Három év múltával rendeznek ismét Forma-1-es versenyhétvégét Szingapúrban, ahol Max Verstappen akár újabb világbajnoki címet ünnepelhet. A hibrid éra 2014-es beköszönte óta a Red Bull nem tudott még nyerni Szingapúrban, a holland pilóta vasárnapi ünnepléséhez viszont nélkülözhetetlen a győzelem. Igaz, még így is kicsi az esély, lévén 116-ról 138 pontra kellene növelnie az előnyét a tabellán. A holland pilóta ugyanakkor egyelőre nem akar számolgatni, csak tenné a dolgát.

– magyarázta a holland pilóta.

Verstappen szingapúri címvédése tehát még képlékeny, az viszont bizonyos, hogy a 41 esztendős Fernando Alonso csúcstartóvá válik a versenyek számában, 350-tel átveszi a stafétabotot az eddigi rekorder Kimi Räikkönentől.

Ami az erőviszonyokat illeti, a Red Bull erős lehet Szingapúrban, ugyanakkor a Ferrarinak kedvezhetnek a lassú kanyarok, valamint a hosszú egyenesek hiánya. Ellenben a Mercedes sem tett még le arról, hogy a konstruktőri versengésben a Ferrari elé kerüljön, a maranellóiak előnye mindössze 35 pont.

– szögezte le a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton.

Szingapúrban senki sem mehet biztosra, hiszen az utcai vonalvezetés bünteti a hibát, korábban sosem volt még biztonsági autó nélküli verseny, azaz a stratégáknak (is) résen kell majd lenniük. Továbbá az is megnehezíti a pilóták dolgát, hogy a hétvége eseményeit az európai időzónához igazították, így csak a hajnali órákban térnek nyugovóra. Ráadásul még az időjárás is bekavarhat, lévén számottevő eső várható szombaton és vasárnap is.

A vakbélgyulladás miatt megműtött Alexander Albon kész visszatérni a Williams volánja mögé, így úgy fest, hogy a thai-brit pilótát remekül helyettesítő Nyck de Vries már nem kap lehetőséget idén. Ám jó esély mutatkozik arra, hogy jövőre a mezőny tagja legyen, hiszen a Williams már bejelentette, nem hosszabbít Nicholas Latifivel.

A jövő évi mezőnyben már csak három hely kiadó, a Haasnál Mick Schumachernek kellene iparkodnia, hogy 2023-ra is marasztalják, s az Alpine sem döntött még arról, kit ültet be Esteban Ocon mellé.

A következő idényt illetően viszont kiderült, hogy február 23-a és 25-e között tartják Szahírban az előszezoni tesztet. Ezúttal Barcelonába nem látogat el a mezőny, azaz mindössze ez a három nap majd a csapatok rendelkezésére a március 5-ei Bahreini Nagydíj előtt.