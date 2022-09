MTI-Népszava;

Magyar Posta;bezárás;energiaválság;rezsi;

2022-09-30 11:16:00

Bezárnak 35 budapesti postát a spórolás jegyében

A bezárandó posták utolsó nyitvatartási napja október 7-e, péntek - közölte a vállalat.

Harmincöt alacsony forgalmú budapesti postahivatal bezárásáról döntött a Magyar Posta.

A Magyar Posta Zrt. hangsúlyozta: a jogszabályi kötelezettség alapján előírt 66 posta helyett a bezárást követően is 112 posta áll az ügyfelek rendelkezésére Budapesten.

A mostani szankciók okozta európai energiaválságban mindenkinek, a lakosságnak, az állami és nem állami fenntartású intézményeknek, munkahelyeknek is fontos energiatakarékosságban tudatosabban gondolkodnia, cselekednie - fogalmaztak.

A közlemény szerint a vállalat számára továbbra is elsődleges szempont a szolgáltatások elérhetősége. Éppen ezért az elmúlt időszakban számos olyan fejlesztés valósult meg, amelyekkel a postai szolgáltatások már nem csak személyesen, hanem digitális úton is elérhetők. Emellett a postai szolgáltatások a rendelkezésre álló szolgáltatási helyeken a változások után is magas színvonalon maradnak elérhetőek a budapesti ügyfelek számára - írta a Magyar Posta.

A közlemény arra nem tér ki, hogy mely egységek érintettek az intézkedésben.