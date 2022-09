nepszava.hu;

közoktatás;Törley Katalin;polgári engedetlenség;

2022-09-30 16:50:00

Kirúgták a budapesti Kölcsey Gimnázium több polgári engedetlenséggel tiltakozó tanárát

Miután a kormány elintézte, hogy a pedagógusok sztrájkja láthatatlan legyen, nem maradt más eszköz. Jött is a retorzió.

„Éppen kezdődött az órám, amikor felhívott az igazgató, hogy menjek le az irodájába. Ott volt a tankerület igazgatóhelyettese és még két személy. Azt mondták, nekik csak annyi a dolguk, hogy átadjanak egy levelet, nem kommentálhatják” – mondta Palya Tamás, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium tanára a 444-nek.

A levélben az állt, hogy rendkívül felmentéssel megszüntetik a munkaviszonyát. Ebben arra hivatkoztak, hogy a korábbi figyelmeztetés ellenére többször részt vett polgári engedetlenségben. A tanár elmondása szerint szeptember 9. óta három ilyen nap volt, mivel a tiltakozó tanárok heti egy-egy napot jelöltek ki az engedetlenségre. Egyúttal jelezte a tankerület munkatársainak, nem érzi korrektnek a dolgot, mivel ezzel együtt hétvégén is dolgozott, kirándulást szervezett.

Az átadott papír értelmében már hétfőn nem is tarthatja meg óráját. Palya Tamás jelezte, bírósági úton fogja megtámadni a rendkívüli felmentést.

Rajta kívül több kölcseys tanárt kirúgtak pénteken. Valószínűleg köztük van a Tanítanék Mozgalomból ismert Törley Katalin is, aki éppen nem volt bent az iskolában, amikor hívta az igazgató. Emiatt még nem kapta kézhez a levelét, de nem hiszi, hogy más szerepelne benne, mivel ő is ugyanúgy részt vett az engedetlenségben. Ő négy kollégájáról tud, akiket kirúgtak, s szintén bíróságra szeretné vinni az ügyet. „Kipakolok a fiókomból, és visszaviszem a könyvtári könyveket. Van egy érettségizős csoportom, valahogy meg kell oldanom az átadás-átvételüket. El tudom képzelni, hogy folytatok majd valamilyen titkos továbbképzést is nekik.”

A polgári engedetlenségben résztvevő tanárok országszerte a sztrájktörvény kiüresítésével indokolják, hogy törvénytelen módon tiltakoznak. A pedagógusbérek emelését és jobb oktatási színvonalat követelnek.