Horváth Gábor;

Szakcsi Lakatos Béla;nekrológ;

2022-10-02 15:27:00

Hat évtizeden át volt a legragyogóbb csillag – Szakcsi Lakatos Béla halálára

Vasárnap hajnalban életének 80. évében elhunyt Szakcsi Lakatos Béla, a Nemzet Művésze, Kossuth- és Liszt díjas zongorista, zeneszerző, világhírű dzsesszmuzsikus.

A hangszeres tudás a dzsesszben magától értetődik. Ebben a műfajban azonban édeskevés, hogy valaki pontosan le tudja játszani, ami a papíron van. A dzsessz ott kezdődik, ahol vége a megkomponált zenének, ahol a kotta kötöttségeitől megszabaduló muzsikus szárnyalni kezd, a kezek pedig a fejben abban a pillanatban megszülető dallamot, harmóniát és ritmus játsszák. Szakcsi Lakatos Bélánál idehaza nem volt nagyobb mestere a zongorán rögtönzésnek. Hat évtizeden át volt a magyar dzsessz szcéna legragyogóbb csillaga: a legnagyobb ígéretből gyorsan lett a legismertebb, majd a legnagyobb nemzetközi sikereket arató, a legnagyobb sztárokkal fellépő, a legjobban tisztelt, meghatározó személyiség, hogy végül átlépjen minden műfaji korlátot, learasson minden elképzelhető babért és még életében klasszikussá váljon.

Belegondolni is borzongató, hogy mindezt úgy érte el, hogy csak „középiskolás fokon”, a Bartók Béla Zeneművészeti Kollégiumban tanult zenélni. De otthonról olyasmit hozott , amit úgysem lehet az órákon elsajátítani: a tehetséget, azt, hogy a vérében, a fülében van minden, amire szüksége van, s amihez a tanárok csak bátorító biztatással, a technika csiszolgatásával tudnak hozzájárulni. Első kiugró sikere, a Montreaux-i Dzsesszfesztiválon 1970-ben Pege Aladár csodás kvartettjével elért II. helyezés idején még csupán 27 esztendős volt, a szélesebb közvélemény még csak ezután, a Rákfogó és a Saturnus együttes révén ismerte meg.

Szakcsi Lakatos Béla már fiatalon a műfajok ötvözése, a fúzió mestere volt. A Special EFX nevű formáció révén Amerikában is befutott, szólóalbumokat is készíthetett, ami általában csak a legnagyobb nemzetközi sztároknak adatik meg. A cigány folklórt színpadra adaptáló musicaleket komponált, nem állt tőle távol a világzene vagy az etnodzsessz, de játszott blues skálás improvizációval díszített Mozartot is, és vizsgálta, mit tud hozzátenni Kurtág György vagy Ligeti György kortárs zenei kompozícióihoz.

Szakcsi Lakatos Bélával nem egy rétegműfaj, hanem a magyar kultúra lett gazdagabb. Távozása fáj, de hagyatéka hatalmas. Mindenkinek jut belőle, aki akár csak pár percre belehallgat a felvételeibe.