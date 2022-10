P. L.;

2022-10-03 17:05:00

15707-szer hívta fel, 15699-szer bombázta SMS-sel áldozatát zaklatója

A férfival végül a budapesti rendőröknek kellett megértetniük, hogy a nem, az nem.

Kéretlen üzenetek és hívások ezreivel zaklatott egy nőt egy férfi, a budapesti rendőrök most fejezték be az ellene indított nyomozást - olvasható a hatósági honlapon.

A zaklató és a sértett egy könyv eladása nyomán ismerkedett meg a közösségi médiában. A nő a telefonszámát is megadta, majd személyesen is találkoztak, egy idő után azonban a férfi kéretlenül is próbálta folytatni a kapcsolattartást.

A sértett letiltotta a férfi számát, aki azonban ezt követően e-mailben zaklatta tovább. A nő végül 2021 nyarán tett feljelentést.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság I. Kerületi Rendőrkapitányságának nyomozói zaklatás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki az 50 éves férfit. A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, az ügy iratait a napokban átadták az ügyészség részére - írta a hatóság.