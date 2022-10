Gy. D.;

Milorad Dodik;interjú;Oroszország;orosz-ukrán háború;népszavazás;USA;Európa;EU;Bosznia-Hercegovina;választások;

2022-10-03 19:54:00

Dodik referendummal döntene a boszniai Szerb Köztársaság státuszáról

Orbán Viktor magyar miniszterelnök barátja úgy vélekedett, "neki megfelel a referendum, mint módszer, amellyel a boszniai Szerb Köztársaság státuszáról is lehetne dönteni".

Szerbiának saját állásponttal kell rendelkeznie a Moszkva által Ukrajnában tartott „népszavazásokkal” kapcsolatban, mert védi saját integritását, de nekem megfelel a referendum, mint módszer, amellyel a boszniai Szerb Köztársaság státuszáról is lehetne dönteni – jelentette ki Milorad Dodik, a háromtagú boszniai államelnökség szerb tagja, egyben a boszniai Szerb Köztársaság elnökjelöltje az Euronews szerb nyelvű kiadásában futó „Egyenesen Minja Miletićcsel” című műsorban.

A Danas című szerb napilap összefoglalója szerint Dodik azt állította, hogy formálisan Oroszország veszélyezteti Ukrajna területi integritását, „de szeretne arról beszélni, hogy van az, hogy Amerikának joga van odamenni valahova megvédeni a saját vállalatát, Oroszországnak meg nincs joga megvédeni 15 millió embert”.

A boszniai választásokkal kapcsolatban azt mondta, szeretne visszatérni az elnöki tisztségbe (Dodik 2010 és 2018 között már volt a boszniai Szerb Köztársaság elnöke – a szerk.), mert – mint fogalmazott – „nincs joga ahhoz, hogy elfusson a felelősségvállalás elől”, egyúttal tagadta, hogy Oroszország finanszírozza.

Dodik beszélt arról is, hogy hamarosan találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Mint mondta, ez a találkozó számukra „megerősítést” jelent a projektekkel, elsősorban azzal a gázvezetékkel kapcsolatban, amely Szerbián keresztül érné el a boszniai Banja Lukát, továbbá azzal a két gázerőművel kapcsolatban, amelyet Prijedor és Banja Luka térségében építenek. A boszniai szerb politikus szerint a „Nyugat úgy döntött, hogy félreteszi a (boszniai háborút lezáró 1995-ös) daytoni egyezményt,

Úgy vélekedett, hogy

„Ami engem illet, úgy gondolom, hogy a szerb nép a legelvontabb értelemben pozitívan viszonyul az orosz államhoz és néphez. Másrészt, Oroszország minden vonatkozásban korrekt volt, nem kényszerítette Bosznia-Hercegovinát, nem szabott neki politikai feltételeket, mint a Nyugat. Amikor Nagy-Britannia, azaz a Nyugat népirtónak akarta minősíteni a szerb népet a múlt században, Oroszország megvétózta” – mondta.

Dodik az azzal kapcsolatos vádakra, hogy Oroszország finanszírozza, azt válaszolta, hogy „jó lenne, de ez nincs így”. „Tudják, mit? Ha valakinek erről nem éppen kellene beszélnie, azok az amerikaiak, akik állandóan finanszíroznak. Az az átverésük, miszerint »az Egyesült Államok pénzt ad a nemkormányzati szektornak Szerbiában és a boszniai Szerb Köztársaságban, és ezt nemkormányzati szektornak nevezi«, ez egy vicc, mert ez valójában kormányzati pénz. Ahogy itt is sok szervezetet finanszíroznak. Semmiféle pénz nem érkezett Oroszországból, de büszke vagyok arra, hogy Putyin egyik nap azt mondta, pártolja, hogy győzzek a választáson, és ez az a támogatás. Az amerikaiak alakoskodnak, ezt tudom. (…) Az én pártom nélkül nincs itt politikai stabilitás, ezt tudom. Megértem, hogy egyeseknek már elegük van belőlem, de a 64 évemmel úgy érzem, mintha csak most kezdtem volna. Természetesen az álláspontok változnak, mert a körülmények is változnak. Elismerem, hogy »euroentuziaszta« voltam, de most már nem vagyok az. Van még itt egyáltalán »euroentuziaszta«? Ha van, akkor betegek, mert nem látnak reálisan. Ha valaki azt gondolja, hogy Európa képes stabilitást kínálni, erre pár hónap alatt 50 százalékot zuhan az euró a dollárral szemben… Akkor miről beszélünk?” – fogalmazott.