Szabadon engedték az oroszok a Zaporizzsja Atomerőmű ukrán főigazgatóját

Ukrajna;Oroszország;háború;Zaporizzsja;atomerőmű;szökés;média;házi őrizet;tábornok;leváltás;

2022-10-03 22:03:00

Európa legnagyobb nukleáris létesítményének vezetője mellett a háborúellenes moszkvai újságírónőnek is szerencséje volt, sikerült megszöknie házi őrizetéből.

Üdvözlöm Ihor Murasov, a Zaporizzsja Atomerőmű főigazgatójának szabadlábra helyezését és megerősítést kaptam, hogy épségben visszatért családjához – idézte Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergiaügynökség (NAÜ) főigazgatójának hétfői Twitter-bejegyzését a Sky News. Azt egyelőre nem tudni, hogy Murasovot miért vették őrizetbe még pénteken.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Ukrajnában a március óta orosz megszállás alatt álló Európa legnagyobb atomerőművét vezető férfi a közeli Enerhodar városába tartott, amikor orosz járőrök kiszállították az autójából, bekötötték a szemét és ismeretlen helyre szállították. Az atomerőmű hónapok óta háborús események színhelye, és a NAÜ helyszíni delegációja a nukleáris létesítmény demilitarizálására szólított fel.

