Á. B.;Á. Z.;

Ujhelyi István;MSZP;kilépés;Molnár Zsolt;

2022-10-04 15:52:00

Ujhelyi István: Az MSZP már Molnár Zsolt pártja, lesznek még, akik kilépnek

Semmi kétsége nem maradt döntésének helyességét illetően.

Be kellett lássam, hogy hiába igyekeztem más irányba kormányozni a párt hajóját; azok, akik vezetik továbbra is zátonyok és viharok felé mennek - jelentette ki Ujhelyi István a Szabad Európának adott interjújában.

A szocialistáktól kilépett EP-képviselő azt hangoztatta, a pártvezetés közölte vele, hogy a pártban Molnár Zsolthoz kell igazodni, s vegye tudomásul, nem lehet a párt társelnöke, és nem valósíthatja meg reform-elképzeléseit, ha ő nem támogatja. Kifogásolta azt is, hogy a 2024-es EP-kampányban sem arc, sem listavezető nem lehet. Jelezte, ha látta volna esélyét a változásra, akkor képes a változásra és belülről küzd. Egyúttal kifogásolta, hogy az MSZP „stílustalan és színvonal alatti közleményben reagált” nyílt levelére, amit „pitiáner visszavágásként” értelmezett, s azzal is tisztában van, ez csak néhány ember üzenete, nem pedig a tagságé. Ő úgy tudja, hogy akadnak majd még, akik követik a példáját, és kilépnek a pártból.

A tartozás visszafizetését követelő részére úgy reagált, még pénteken, befizetett egy nagyobb összeget a párt szolidaritási kasszájába, amiről értesítette az MSZP egyik társelnökét is. Korábban az atv.hu írta meg, hogy az MSZP négymillió forintot követel tőle egy szerződés alapján, amely szerint az EP-képviselői fizetése 10 százalékát be kell fizetnie a pártkasszába. 2021. július 1. óta az EP-képviselők havi bruttó 9166,30 euró fizetést kapnak. Ennek a nettója 7146,11 euró, vagyis a mostani árfolyamon körülbelül hárommillió forint.

Döntésének helyességét Ujhelyi István abban is igazolva véli, hogy tisztességes búcsúlevelére egy „ilyen stílusú, színvonaltalan válaszközleményt” adtak ki. Kitért arra is, hogy nem tárgyalt egyelőre egyetlen párttal és nem is keresték a kilépés óta.

Molnár Zsoltra visszatérve azt mondta, ő nem áruló, hanem hihetetlen erővel bíró, kiváló szervező, egy tehetséges ember; de nem segít a közösségnek az az állapot, hogy mindenki úgy érzi, Zsolthoz képest kell meghatároznia a saját politikai mozgását.

- fogalmazott Ujhelyi István.