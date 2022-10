Szalai Anna;

FKF Zrt.;hulladékszállítás;Budapest;Budapesti Közművek;szemétszállítás;

2022-10-05 14:44:00

Senki sem bízik a megegyezésben, a Budapesti Közművek kasszájában nincs pénz a kukások bérkövetelésére

Az FKF-nél már azt fontolgatják, hogy kiegészítő kukászsákokat osztanak szét, hogy legyen mibe pakolni a szemetet. A kukásautók ugyanis továbbra se járnak.

Ma hajnalban mindössze két kukásautó kezdte meg a műszakot az FKF 250-300 célgépéből. Az egyik kivonuló célgépet Mártha Imre, a Budapesti Közművek vezérigazgatója vezette, két középvezető ment vele rakodni. A menetlevelet senki nem látta, így nem tudni, hogy a cégvezető pontosan hová is indult kukákat üríteni, mint ahogy az sem, hogy milyen eredménnyel zárta a járatot, de mindenesetre később a XV. kerületi szemétégetőnél adta le a kocsit, ott állítólag el is beszélgetett a kukásokkal. Az észak-pesti telepről pedig egy lomtalanító kocsi futott ki. Ezenfelül egyetlen kukásautó se indult el összeszedni a város szemetét.

A tiltakozó akció kiszélesedett. Tegnap még az Ecseri útról nem futottak ki a járművek, mára már gyakorlatilag a hulladékbegyűjtéssel foglalkozó teljes állomány, közel ezer fő csatlakozott a „passzív ellenálláshoz”. A kukások ugyanis nem hirdettek sztrájkot, ez egyébként közszolgáltató cég lévén nem is lenne egyszerű, sőt nem is készültek a munkabeszüntetésre. A heves tiltakozási hullámot egy kedd reggeli balul sikerült állománygyűlés korbácsolta fel, ahol az FKF két vezetője a dolgozók minden második kérdésére azt válaszolta, hogy nincs felhatalmazásuk. A mélyben régóta fortyogó elégedetlenség és indulat erre kicsapott. A dolgozók a cégnél hatályos előírások szerint a telephely elhagyása előtt átnézték a célgépet, kiderült, hogy egyetlen egy sem felelt meg a műszaki előírásoknak. Erre átadták a járműveket a karbantartóknak, ám azok a nagy alkatrész- és szakemberhiány okán még mindig nem végeztek a javításokkal.

Nem sokat hűtött ma a kedélyeken az sem, hogy Mártha Imre vezérigazgató ahelyett, hogy leült volna velük tárgyalni, ahogy azt már régóta kérték tőle, még a hajnali munkakezdés előtt megjelent és demonstratívan átvett egy hibátlan járművet, majd elment vele hulladékot begyűjteni. „Ha poénnak szánta nem sült el jól, az emberek inkább csúnya fricskaként élték meg” – értékelte a cégvezető akcióját a cég egyik neve elhallgatását kérő munkatársa, aki szerint teljes a tanácstalanság a cég menedzsmentjénél.

– állítja Király András, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete (HVDSZ) 2000 elnöke, akit a munkavállalók koordinációra kértek fel. Hivatalos sztrájk szervezésének gondolata egyelőre nem merült fel. De ez nem jelenti azt, hogy a munkavállalók ne állnának bele nagyon is keményen a helyzetbe. Ezúttal nem engedik ócska gombokkal kifizetni magukat.

A munkavállalók jelentős béremelést követelnek: a rakodóknak nettó 350 ezer forintos, a kukás autók járművezetőinek nettó 400 ezer forintos alapbért. Nehezményezik, hogy a cég egyik igazgatója a médiában azt állította róluk, hogy napi 4-5000 forintot is összeszednek borravalókból, mert ez nincs így. Azt is szeretnék elérni, hogy az ellenőrök másként végezzék a munkájukat, mert jelenleg a rakodók és a sofőrök közül sokan zaklatásnak élik meg a dolgot. De a követelési listára időközben felsorakozott a célgépek megfelelő műszaki színvonalon tartása is.

Tegnap délben tartották az első tárgyalási fordulót, amelyet Szalmásy Miklós István az FKF megbízott vezérigazgatója vezetett. A cég ajánlatát, amely bruttó 150 ezer forintos egyszeri kifizetésről szólt, a munkavállalók tíz fős tárgyalódelegációja nem fogadta el. Úgy volt, hogy délután újra nekifutnak az egyeztetésnek, de azóta sem érkezett új ajánlat.

– mondta a Népszavának Király András. Reggel 9 órára az Alföldi utcába hívták tárgyalni a munkavállalói delegációt, de nem mentek, lévén a rendelkezésre állási kötelezettségük okán az Ecseri úti telephelyen kell tartózkodniuk munkaidő alatt, márpedig a cégvezetés senkit sem mentett fel a munkavégzés alól.

A dolgozók hajlandóak tárgyalni, de a munkáltatótól várnak alternatív ajánlatokat. Az, hogy Budapest vezetése szerint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) fizet-e a fővárosi cégnek és mennyit a menedzsmentre tartozik. A kukaholding létrejötte óta egyszer se kérték ki a véleményüket, miért éppen most kellene, hogy érdekelje őket, hogy az NHKV teljesíti-e a szerződésben vállalt kötelezettségét. A megfelelő színvonalú munkakörülmények biztosítása, valamint a bérek kifizetése az FKF, illetve most már a BKM feladata – teszi hozzá az összekötői szerepet vállaló szakszervezeti vezető.

Karácsony Gergely főpolgármester és helyettese Kiss Ambrus tegnap azt mondta, hogy az NKHV, nem fizeti ki a fővárosi cégnek a budapestiek által befizetett szemétdíjat: az elmúlt 3 évben összesen 15 milliárd forintot nem adott vissza Budapestnek az állami kukaholding.

Az NHKV ezzel szemben azt állítja, hogy most több forrást juttat a fővárosi céghez, mint a korábbi években. A társaságnál nincs lejárt, kifizetetlen szolgáltatási díj számlája a fővárosi cégnek. Az NHKV évek óta minden szolgáltatási díj számlát határidőben vagy határidő előtt kifizet. A kukaholding mai közleményében hangsúlyozta, hogy nincs elszámolási vitájuk a fővárosi céggel, sikeresen lezárták minden üzleti évüket. Az elszámolással kapcsolatban a fővárosi cég, illetve korábban az FKF menedzsmentje további jogszerű finanszírozási igénnyel nem élt.

A tárgyalások időközben lekezdődtek az Ecseri úti FKF telephelyen, de a Népszavához eljutott információk szerint senki nem bízik igazán a megegyezésben, lévén a fővárosi, illetve a BKM kasszában nincs annyi pénz, amennyiből ki lehetne fizetni a kukások bérkövetelését. Így már a menekülő utakat keresik, így például azt, hogy extra kukás zsákokat osztanának szét, hogy a megtelt kukák mellett legyen mibe pakolni a szemetet.

A Népszava megkereste az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot is, amelyet a főváros a városvezetői közlés szerint felkért a hulladék begyűjtésére, amíg nem rendeződik a helyzet. A válaszok még nem érkeztek meg.