Annie Ernaux nyerte az idei irodalmi Nobel-díjat

P. L.;

Annie Ernaux;Nobel-díj;irodalom;

2022-10-06 13:34:00

Annie Ernaux francia író nyerte a 2022. évi irodalmi Nobel-díjat - jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A vonatkozó Twitter-bejegyzésben közzétett indoklás szerint Ernaux a díjat azért a „bátorságért és éleslátásért” kapta, amellyel „feltárja a személyes emlékezet gyökereit, elidegenedéseit és kollektív korlátait”.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL