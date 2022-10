Vas András;

NHL;

2022-10-07 14:43:00

Prágában kezdődik, de hol végződik?

Péntek este a prágai O2 Arénában a Nashville Predators–San Jose Sharks mérkőzéssel megkezdődik az észak-amerikai jégkorong-bajnokság (NHL) 2022/23-as idénye.

A szezon elsőszámú kérdése, hogy a címvédő Colorado Avalanche jövő júniusban ismét el tudja-e hódítani a Stanley-kupát, vagyis sikerül-e a denverieknek a duplázás, amire az elmúlt 25 évben csak a Tampa, a Pittsburgh és a Detroit volt képes?

Mindenesetre a fogadóirodák a Lavinának adják a legnagyobb esélyt, többek között arra bazírozva, hogy a nyár elején triumfáló gárda magja együtt maradt, még ha ehhez bele is kellett nyúlni a klubkasszába. Az eddig évi 6,3 millió dolláros gázsijával a liga legalulfizetettebb sztárja kevéssé kitüntető címet kiérdemlő Nate MacKinnon ugyanis nyolc évre szóló, 100,8 milliós, azaz évi 12,6 milliós (5,3 milliárd Ft) szerződést írt alá. A kontraktus jövő nyártól lép életbe, ezzel az NHL legjobban fizetett spílerévé avanzsál, s mivel rajta kívül a sztárok – a finn Mikko Rantanen, a svéd Gabriel Landeskog, s a playoff legjobbjának választott, mindössze 24 éves hátvéd, Cale Makar – és a kiegészítő emberek nagy része is maradt, Denverben joggal reménykednek az ismétlésben.

A Nyugati-főcsoportban első blikkre nincs is igazi vetélytársa az Avsnak, leginkább a liga legfélelmetesebb duója, a Connor McDavid és Leon Draisaitl vezette Edmonton jelenthet veszélyt (az elmúlt hat szezonból a kanadai négyszer, a német egyszer lett az alapszakasz pontkirálya), emellett a Calgary emelkedik ki valamelyest a mezőnyből, más kérdés, hogy a Flames elvesztette a tavaly összesen 219 pontot termelő Johnny Gaudreau, Matt Tkachuk duót. Előbbi Columbusba, utóbbi Floridába igazolt, igaz, a helyükre jött Coloradóból a friss bajnok Nazem Kadri, míg éppen Tkachuk új állomáshelyéről a pontlista másodikja, Jonathan Huberdeau.

Keleten sokkal többen tülekednek a nagydöntőért, az idei fináléban alulmaradó, az előző két szezonban viszont a Stanley-kupát elhódító Tampának igencsak komoly riválisokon kellene átverekednie magát, hogy sorozatban negyedszer is ott legyen a végső elszámolásnál. A Lightning kerete szintén együtt maradt, ám az elmúlt két szezonban ritkán fordult elő, hogy minden sztárja rendelkezésre állt volna. Bizakodnak a Carolina és a legutóbbi alapszakasz-győztes Florida hívei is, ám a szakemberek leginkább a Torontót tartják a főcsoport favoritjának. Más kérdés, hogy hiába a bivaly keret évek óta – itt játszik az elmúlt két idény gólkirálya, a legutóbb 60 találatig jutó Auston Matthews – a Maple Leafs 18 éve nem tud túljutni a playoff első körén, a bajnoki címre pedig 1967 óta vár.

Ami komoly örömforrás az ősi rivális Montreal hívei számára, főleg, hogy saját csapatuk produkciója viszont kevés endorfint szabadít fel: a Canadiens az elmúlt idényben szégyenszemre tök utolsóként zárt. Viszont elsőként választhatott a nyári játékosbörzén, ahol a szlovák Juraj Slafkovskyra esett a választása: a 2004-es, 193 centis, 110 kilós kassai tini az olimpián bronzérmes, 7 góllal gólkirály, s a torna MVP-je lett, az idei vb-n 8 meccsen 3 gól és 6 assziszt volt a mérlege, a finn elitligás TPS Turkuban 17 évesen mutatkozott be, a cseh U19-es bajnokságban pedig már 14 esztendősen szerepet kapott. Kiválasztásával a Habs a New Jerseyvel karöltve történelmet írt: a drafton még sohasem kelt el első helyen szlovák hokis, nemhogy az első kettőn: a Devils a 15 éves kora óta a szlovák extraligás HK Nitra felnőttcsapatában játszó hátvédet, Simon Nemecet választotta ki, aki szintén olimpiai bronzérmesnek és vb-résztvevőnek mondhatta magát.

Pittsburgh-ben két régi motorosnak örülhetnek a szurkolók, hiszen a kanadai Kris Letang és az orosz Jevgenyij Malkin is hosszabbított. Bostonban viszont Brad Marchand és Charlie McAvoy több hónapos hiánya okozhat fejfájást. Washingtonban Alekszandr Ovecskin azt ígérte, a csapat fontosabb lesz számára, minthogy a valaha volt leggólerősebb játékossá váljon: az orosz eddig 780 találatot jegyzett az alapszakaszban, s már csak két legenda áll előtte, Gordie Howe 21-gyel, minden idők legnagyobbja, Wayne Gretzky pedig 114-gyel. Ove tehát 37 évesen nekiveselkedik a csúcstámadásnak, több korszakos legenda viszont szögre akasztotta a korcsolyát: visszavonult a liga legidősebb és legmagasabb játékosa, a 206 centis, 45 éves szlovák Zdeno Chara, aki 1997-ben mutatkozott be a ligában – játékostársai egy jelentős része ekkor vagy ezután született… –, Stanley-kupát nyert a Bostonnal, s végül minden idők hetedik legtöbb, 1680 alapszakasz meccsét lejátszva köszönt el. Nem lép többet jégre a Chicagóval háromszoros bajnok védő, Duncan Keith, az olimpia bajnok, sokszor inkább azonban mégis Lindsey Vonn sífenomén férjeként emlegetett P. K. Subban, s a liga vasembere, a sorozatban 989 mérkőzésen pályára lépett Keith Yandle is.

Na, de hogy a jövő júniusig tartó sorozat, hol végződik, s mely csapatok részvételével, az ma még talány.