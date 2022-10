nepszava.hu;

Távozott Mészáros Lőrinc koronaékszereként is emlegetett Opus vezérigazgató-helyettese

Ódorné Angyal Zsuzsanna fizetése 2021-ben meghaladta a 41 millió forintot.

Közös megegyezéssel megszűnt Ódorné Angyal Zsuzsanna, az Opus Global vezérigazgató-helyettese munkaviszonya, és 2022. október 6. napjával a munkavégzési kötelezettség alól a társaság felmentette – írta a Portfolio, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján megjelentetett közlemény alapján.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Mészáros Lőrinc koronaékszereként emlegetett cég most távozó tisztségviselője tavaly operatív vezérigazgató-helyettesi pozícióban több mint 41 millió forintot keresett. Nála alig egymillió forinttal kapott többet az akkori vezérigazgató Dzsubák Attila Zsolt, akinek megbízatása viszont már 2022 májusában megszűnt, helyét, ahogy az a közleményben is szerepel, Lélfai Koppány Tibor egykori kispesti fideszes önkormányzati képviselő és a Budapest Bank volt vezérigazgatója vette át.

Magyarország leggazdagabb emberének lánya, Mészáros Beatrix ez év elején adta fel az Opus Global – 2017 óta elfoglalt – igazgatósági elnöki székét, amiért tavaly 35 millió forintot kapott. Igazgatósági tagként ugyanott Halmi Tamás összesen 22 milliót, míg a további három tag – köztük Balog Ádám, az MKB Bank volt elnök-vezérigazgatója – éves szinten 800 ezer-2,4 millió forint közötti összegeket kapott.