Szalai Anna;

szakszervezetek;szemétszállítás;Budapest;hulladékszállítás;kukások;

2022-10-07 19:13:00

„A fővárosi kukások most megmutatták, hogy nem lehet őket csak úgy lesöpörni”

A csütörtöki megállapodás része, hogy a cégvezetés és a munkavállalók között tárgyalás indul. Jövőre elengedhetetlen a jelentős inflációhoz igazodó béremelés, valamint a pótlékok rendezése.

Bár még mindig fejeződött be az összes kukásautó javítása, péntek reggel Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Nonprofit Zrt. mind a négy telephelyről kivonultak a járművek, hogy a három napos kihagyás után összeszedjék a hulladékot Budapesten. – Ehhez az is kellett, hogy a műhelyben két műszakban dolgozzanak a célgépeken kollégák és a járművezetők, illetve a rakodók elkötelezettek legyenek a helyzet rendezésében – mondta lapunknak Király András, a munkavállalói delegáció koordinátora, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezetének (HVDSZ) 2000 elnöke.

„A kedden induló tiltakozó akcióval az FKF munkavállalói elsősorban arra akarták felhívni a figyelmet, hogy milyen súlyos helyzetbe torkollhat, ha a folyamatosan mellőzik a dolgozókat és nincs lehetőségük párbeszédre a cég menedzsmentjével. A bérkövetelés ebből a semmibe vételből fakadó indulatnak a mellékvizén jött elő. De ha már előjött, nem tüntethető el egyetlen megállapodással. A csütörtöki megállapodás része, hogy a cégvezetés és a munkavállalók között tárgyalás indul a bérek rendezése érdekében. Az FKF munkavállalói ugyanis nem mondtak le a korábban megfogalmazott – a rakodóknak nettó 350 ezer forintos, a járművezetőknek nettó 400 ezer forintos – bérigényükről. Csak a helyzet átmeneti rendezése, illetve a fővárosiak iránti elkötelezettségük okán fogadták el a Budapesti Közművek Zrt. ajánlatát, miszerint – három nem egyenlő részletben összesen – bruttó 370 ezer forintos – kifizetést kapnak az év hátralévő három hónapjában.

– hangsúlyozta Király András. (A mostani megállapodás fedezetét a 2022-es bérmegtakarítás, illetve az erre a célra felvenni szándékozott folyószámla-hitel biztosítja – derül ki a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) közleményéből.)

Hozzátette: „Az akció tanulságát mindenkinek magának kell levonnia. De az tagadhatatlan, a fővárosi kukások most megmutatták, hogy nem lehet őket csak úgy lesöpörni, mellőzni. Szükség van a folyamatos párbeszédre és a közös megoldás keresésre – válaszolta az atipikus sztrájk értékelését kérő kérdésünkre a szakszervezeti vezető, aki azt is elárulta, hogy őt magát is meglepte, hogy ez a több mint ezer ember milyen gyorsan és szorosan zárt össze és alkotott megbonthatatlan egységet. Ez erőt adott nekik. S nagyon fontos üzenet mindenkinek – tette hozzá Király.

„A munka törvénykönyvének módosításai, a sztrájkjog egyre jelentősebb korlátozása már évek óta témája a különféle érdekvédelmi konferenciáknak. Munkajogászok évek óta ismételgetik: a munkavállalóknak joguk van az érdekeik érvényesítéséhez, akár munkabeszüntetés által. Ezt lehet tiltani, lehet korlátozni, de eljön az a pillanat, amikor a dolgozók a maguk veszik kézbe az irányítást és megtalálják azt az alternatív utat, amelyen elérik a céljukat, még akkor is, ha az esetleg súrolja az éppen hatályos jogszabályokat” – hangsúlyozta a városüzemeltetési közszolgáltatókat képviselő HVDSZ elnöke.

Azt is elmondta, évek óta próbálják megértetni a politikusokkal, a városüzemeltetési cégek menedzsmentjével, az önkormányzatokkal, hogy az ágazat korábbi bérelőnye elolvadt, sőt a hulladékosok bérhátrányba kerültek például a feldolgozó iparban dolgozókkal szemben. Ez pedig egyre növekvő feszültséggel járt együtt, amit a meglóduló infláció súlyos konfliktussá mélyített. Ez nem csupán Budapestre igaz, ezt jelzi a pécsi kukások csütörtöki akciója, a kaposváriak, a győriek és a nyíregyháziak mozgolódása – figyelmeztetett Király, aki arra ugyan nem vállalkozott, hogy megjósolja, hol várható a budapesti kukásokéhoz hasonló akció, de nincs kétsége afelől, hogy lesz még hasonló. A HVDSZ elnökét mindenesetre több más szakszervezet képviselője megkereste, kérdezve a technikákról, nehézségekről. Mint mondta, ő minden kérdésre válaszolt.

