A kukásoknál is betelt a pohár

Ha a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF Zrt.) nem ad a munkavállalók számára elfogadható béremelési ajánlatot, a fővárosi önkormányzat cégénél jövő héten a sztrájkbizottság a munkabeszüntetés mellett is dönthet. Eddig a vállalat vezetői nem sok hajlandóságot mutattak a megegyezésre, de a hét közepén valamelyest elmozdult a nulla fizetésemelés ajánlásától az FKF vezérkara. A szakszervezet januárig visszamenőlegesen kérné a béremelést, a cég októbertől lenne hajlandó emelni, csakhogy ezt meg a szakszervezet nem fogadta el.