Az óbudai önkormányzat azt közölte, hogy a III. kerületben jelenleg is tart a lomtalanítás, azonban a kihelyezett hulladékot a MOHU nem viszi el. Sajtóinformációk szerint a kukásautók szerda reggel az Ecseri úti, illetve a másik két budapesti telepről sem indultak el, miután a reggeli állománygyűlést követően sztrájkba léptek.
Nem hagyhatja el engedély nélkül Budapest területét.
A megállapodás január 1-jétől hatályos.
A csütörtöki megállapodás része, hogy a cégvezetés és a munkavállalók között tárgyalás indul. Jövőre elengedhetetlen a jelentős inflációhoz igazodó béremelés, valamint a pótlékok rendezése.
A férfi annyira felhúzta magát, hogy munkagéppel rohant neki a kukásautónak.
Előállítottak pénteken Párizsban két szemétszállítót, akik ellopták a fővárosi önkormányzat egyik kukásautóját - tudósít az MTI. Ezzel párhuzamosan több mint száz szemétszállító, vasutas és energetikai dolgozó megpróbált bejutni a kormánypárt székházába, amely a párizsi operaház közelében található.
Június elsejétől Göbölös László dandártábornokot, az Alkotmányvédelmi Hivatal volt főigazgatóját nevezem ki a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) élére – erősítette meg a Magyar Nemzetnek Tarlós István (Fidesz–KDNP) főpolgármester a hvg.hu információját.
Ha a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF Zrt.) nem ad a munkavállalók számára elfogadható béremelési ajánlatot, a fővárosi önkormányzat cégénél jövő héten a sztrájkbizottság a munkabeszüntetés mellett is dönthet. Eddig a vállalat vezetői nem sok hajlandóságot mutattak a megegyezésre, de a hét közepén valamelyest elmozdult a nulla fizetésemelés ajánlásától az FKF vezérkara. A szakszervezet januárig visszamenőlegesen kérné a béremelést, a cég októbertől lenne hajlandó emelni, csakhogy ezt meg a szakszervezet nem fogadta el.