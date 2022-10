nepszava.hu;

2022-10-08 12:42:00

Kocsis Máté: Nem lehet elvtelen oroszbarátsággal vádolni a magyar kormányt

Kérdés persze, hogy akkor minek szól, hogy Szergej Lavrov kitüntette Szijjártó Pétert.

A magyar embereknek nem kell aggódniuk, itthon lesz elegendő földgáz és energia. A szankciós felár persze durván érződik – és fog – a világpiaci árakon, így a hazai fogyasztók pénztárcáján is. Inkább az európai viszonylatok aggasztók, mert az energiahiány és a szankciós felár példátlan inflációs hullámot indított el főként a kelet-közép-európai térségben, ami fojtogatja a magyar gazdaságot is - jelentette ki a Magyar Nemzetnek nyilatkozva a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté emlékeztetett: már 2014-ben, a Krím félsziget orosz annektálása után is születtek szankciók Oroszország ellen, de akkor Angela Merkel német kancellár nem engedte, hogy ezek az intézkedések az energiára is kiterjedjenek. Ezért akkor nem következett be energiaválság és ahhoz társuló inflációs robbanás. A mostani európai uniós vezetés nem tudta megoldani azt a problémát, ami 2014-ben Merkel kancellárnak sikerült. A geopolitikai és katonai helyzet nem sokban különbözik az akkoritól, hiszen 2014-ben is egy – arányaiban persze kisebb – katonai beavatkozás után csatolta el a Krímet Oroszország. Tehát az orosz lépés lényegében ugyanaz volt, mint most, de az európai válasz más volt, ezért nem került bajba akkor a kontinens - magyarázta.

Hozzátette, nem vitatja, lehet károkat okozni Oroszországnak, de abban erősen kételkedik, hogy egy ilyen hatalmas területű, népességű, ásványkincsekben, energiaforrásokban gazdag országot egykönnyen térdre lehet kényszeríteni. Kitért arra is, hogy aki csak felszínesen ismeri hazánk múltját, az is pontosan tudja, hogy semmi jót nem köszönhetünk az oroszoknak, akár 1848-ra, a világháborúra vagy az 1956-os forradalomra és szabadságharcra gondolunk.

