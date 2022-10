nepszava.hu;

Ukrajna;Vlagyimir Putyin;Krím-félsziget;orosz megszállás;

2022-10-08 22:05:00

Ukrajna hivatalosan nem vállalta a felelősséget, de egy kijevi kormányzati tisztségviselő szerint az ukrán erők robbantottak a Krím hídján

Vlagyimir Putyin rendeletben írta elő, hogy meg kell erősíteni az építmény védelmét.

Az orosz elnök szombaton egy olyan rendeletet írt alá, miszerint meg kell erősíteni a krími híd védelmét - írja a Kreml sajtószolgálatára hivatkozva a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

A feladattal a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) lett megbízva. Feladatuk lesz többek között a krasznodari területet és a Krímet összekötő gázvezeték és elektromos hálózat védelme. Minderre azért került sor, hogy javítsák az ezen infrastruktúrát védelmét szolgáló intézkedések hatékonyságát. Az orosz kormány utasítást kapott, hogy törvényeit hozza összhangba a rendelettel. A megállapodás az aláírása napján lépett hatályba.

Az orosz elnök döntésére azt követően került sor, hogy - mint lapunk is beszámolt róla - szombat reggel hatalmas robbanás történt a krími hídon. A Kreml szerint három ember veszítette életét a detonációban.

Noha a hírek arról szóltak, hogy egy robbanószerrel megrakott teherautóval vitték végbe az akciót, több külföldi elemző is kételkedését fejezte ki ezzel a verzióval kapcsolatban. Ők az esetről készült kamerafelvételek alapján úgy vélik, alulról érkezhetett a robbanás - bár egyelőre csak találgatások vannak, miként is történhetett pontosan a támadás. Ukrajnában mindenesetre ünnepelnek és noha a kijevi vezetés hivatalosan nem vállalta a felelősséget az akcióért, egy kormányzati tisztségviselő arról beszélt a The Washington Postnak, hogy az ukrán különleges erők hajtották végre támadást a Krím hídja ellen.