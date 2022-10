P. L.;

Felcsút;agrárgazdaság;Mészáros Lőrinc;Várkonyi Andrea;

2022-10-09 18:18:00

Várkonyi Andrea beszállt Mészáros Lőrinc mellé tevét tenyészteni

Lángoló szerelem.

Újabb cégben lett közös tulajdonos Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc. A 444 vette észre, hogy szeptember 27-ei bejegyzéssel a Mészáros Agro Kft. tulajdonosainak száma az eddigi 4-ről 6-ra nőtt, így a kormányközeli oligarcha felesége is érdekelt lett a cég sikereiben.

Korábban az Mfor számolt be arról, hogy tavaly augusztusban Mészáros Lőrinc hárommilliós jegyzett tőkével megalapította a Mészáros Agro Kft.-t. A 2021. augusztus 25-én bejegyzett vállalat székhelyéül ugyanazt a felcsúti ingatlant adták meg, ahová a „felcsúti Mark Zuckerberg” jónéhány egyéb érdekeltsége is be van jegyezve. Főtevékenységeként gabonaféle, hüvelyes növény, illetve olajos mag termesztését tüntették fel, emellett azonban feljegyezték a szőlőtermesztést, a baromfi-, illetve sertéstenyésztést, illetve egy korábban Magyarországon nem túl gyakran látott tevékenységi kört: a tevék, illetve tevefélék tenyésztését is.

A cég egyébként a 444 szerint egyelőre nem túl aktív, tavaly legalábbis nem volt bevétele, ennek ellenére a jegyzett tőkéjét 4,5 millió forintra emelték idén augusztusban. Várkonyi Andrea „üzletasszonyi” karrierje mindenesetre rendületlenül tör előre, a tevebiznisszel az EKHO Belvedere nevű vállalkozás után már a második Mészáros-cégben lett tulajdonosi érdekeltsége. Tavaly november óta Várkonyi a TV2 Média Csoport igazgatóságának is tagja, emellett legutóbb közel 300 millió forint osztalékkal ajándékozta meg magát a Whitedog Media Kft. nevű reklámcégéből, miután első teljes évében rögtön közel tizenhatszorosára növelte értékesítésből származó nettó árbevételét.

A Mészáros Agro tulajdonosai közé azonban most egy eddig ismeretlen név, az 1990-es születésű Mészáros Andrea is felkerült. Családi cégről lévén szó, esélyes, hogy nem csupán névazonosság áll fenn, ráadásul Mészáros Andrea lakcímeként ugyancsak a felcsúti Szári utca van feltüntetve, amely Mészárosék egyik központjaként ismert. Az önéletrajz szerint ugyanakkor nem Mészáros Lőrinc lánya, neki ugyanis három gyermeke van: Beatrix, Ágnes és ifjabbik Lőrinc.