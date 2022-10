Gy. D.;

Oroszország;Ukrajna;háború;civil áldozatok;rakétatámadások;energia-infrastruktúra;

2022-10-10 15:30:00

„Vlagyimir Putyin meg akar félemlíteni minket, de nem fog sikerülni” – helyszíni beszámoló a támadás alatt álló Kijevből

A Népszavának egy Kijevben élő lányt, Katerinát sikerült elrnie. Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főosztálya szerint az oroszok a masszív rakétacsapást nem a krími híd miatti megtorlásul hajtották végre, valójában már október elejétől tervezték.

Több tucat áldozata van az Ukrajnára zúdított rakétaesőnek – derül ki a helyi média és tisztségviselők beszámolójából.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester állítása szerint a Kijevet ért rakétacsapásoknak legalább öt halálos és 51 sebesült áldozata van, 42 embert kórházba kellett szállítani.

Korábban Szvitlana Vodolaha, az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat szóvivője a Szabad Európa ukrán nyelvű szolgálatának azt mondta, hogy már hat halottja és legalább 50 sebesültje van a Kijevet ért csapásoknak. Mint mondta, a mentőcsapatok a főváros hat különböző helyszínén dolgoznak.

A Kijev városi katonai közigazgatás Telegram-csatornáján közzétett beszámoló szerint

A Népszava Online kérdésére egy Kijevben élő lány, Katerina elmesélte, hogy ő is hallott robbanásokat. Elmondása szerint a helyi hatóságok azt javasolták, a kijevieknek, hogy szükség esetén halmozzanak fel több napra elegendő élelmiszert. Az emberek a közösségi médiában keresik egymást, érdeklődnek a másik felől és arról, kinek milyen segítségre van szüksége. A város egyes részein nincs villany. Bár a hatóságok folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán, figyelmeztetik az embereket, hogy áramkimaradásokra lehet számítani. És figyelmeztetnek arra is, hogy további támadásokra lehet számítani a nap folyamán. A bevásárlóközpontok zárva vannak, a szupermarketek azonban továbbra is nyitva tartanak, ahol meglehetősen sokan vannak. Katerina közép-európai idő szerint délután negyed 3-kor jelezte, hogy ismét megszólalt a légvédelmi sziréna a fővárosban. – A legrosszabb a kapcsolat elvesztése a külvilággal, a rokonokkal.Meg akar félemlíteni minket (Vlagyimir Putyin – a szerk.), de nem fog sikerülni – mondta a lány, aki bohócnak nevezte az orosz elnököt.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője arról számolt be, hogy az oroszok 83 rakétát lőttek ki, ebből az ukrán légvédelem 43-at megsemmisített. Mint mondta, az oroszok precíziós rakétákat, H-101-es, H-555-ös rakétákat lőttek ki a Kaszpi-tengeren állomásozó stratégiai bombázókról, továbbá Kalibr rakétákat a Fekete-tengerről, Iszkandereket, Sz-300-asokat és Szmercseket is bevetnek.

Rakétacsapások érték a nyugat-ukrajnai Lvivet is, aminek következtében Andrij Moszkalenko polgármester-helyettes tájékoztatása szerint

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főosztálya Telegram-bejegyzésében azt állította, hogy az oroszok a masszív rakétacsapást nem a krími híd miatt mérték Ukrajnára, valójában már október elejétől tervezték.

Az ukrán katonai hírszerzés információi szerint a Kremlből már október 2-3-án utasították az orosz erőket, hogy készítsenek elő az ukrán polgári infrastruktúra elleni masszív rakétacsapásokat. Célpontként kulcsfontosságú, polgári infrastrukturális objektumokat és sűrűn lakott ukrán városokat jelöltek meg.

A hírszerzés állítása szerint október 8-án hét darab Tu-160-as stratégiai bombázót helyeztek át az Olenyja légi támaszpontról az Engelsz támaszpontra, és H-101-es cirkálórakétákkal szerelték fel őket. Ezenkívül hat cirkálórakéta-hordozót, rajtuk 40 Kalibr rakétával irányítottak Szevasztopol külső öbléhez.