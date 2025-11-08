Az ukránoknak csak az egyharmada tartja ellenségesnek Magyarországot, de a magyar politikusok fejében sok előítélet él róluk

Nemrég Budapesten járt az Ukrán Prizma nevű ukrán kül- és biztonságpolitikai agytröszt képviselői, aki találkoztak magyar ellenzéki és kormánypárti politikusokkal, és beszéltek arról is, hogy az oroszok ugyan kivonultak Herszonból, de becslések szerint még 7000 katonájuk bujkál magát civilnek kiadva a térségben.