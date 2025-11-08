Dnyipróból halálos áldozatról, gyermekek sérüléséről érkezett jelentés, Kijevben épületek rongálódtak meg, teherautók égtek.
Legkevesebb két ember meghalt, hatan pedig - köztük két gyerek - megsebesültek, amikor az egyik rakéta egy lakóépületet talált el a Dnyipro megyei Krivij Rih városában.
Nemrég Budapesten járt az Ukrán Prizma nevű ukrán kül- és biztonságpolitikai agytröszt képviselői, aki találkoztak magyar ellenzéki és kormánypárti politikusokkal, és beszéltek arról is, hogy az oroszok ugyan kivonultak Herszonból, de becslések szerint még 7000 katonájuk bujkál magát civilnek kiadva a térségben.
Ezt a kijelentést tették közös közleményükben a Bukaresti Kilencek (B9) elnökei, köztük Magyarország elnöke is. Az észak-macedón és a montenegrói elnök is csatlakozott hozzájuk. Eközben kedden az oroszok továbbra is rakétákkal és drónokkal támadnak számos ukrán térséget.
A Népszavának egy Kijevben élő lányt, Katerinát sikerült elérnie. Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főosztálya szerint az oroszok a masszív rakétacsapást nem a krími híd miatti megtorlásul hajtották végre, valójában már október elejétől tervezték. Eközben Volodimir Zelenszkij beszélt Olaf Scholz német kancellárral egy G7-találkozó sürgős összehívása érdekében, továbbá az ukrán infrastruktúra helyreállításáról is.
Sem az energiabiztonsággal, sem fegyvervásárlással kapcsolatban nem jött semmi hír a tárgyalásról
Az Európai Bizottság ma adja áldását azoknak a kiemelt energiainfrastruktúra projekteknek a végleges listájára, amelyek 2014 és 2020 között uniós költségvetési forrásokban részesülhetnek. Közel egy tucat magyar érdekeltségű beruházás is szerepel az előzetes listán - írja a Bruxinfo..